Cerraron el cementerio y lo dejaron encerrado: El insólito relato de lo ocurrido

Un insólito hecho ocurrió este domingo en el Cementerio de la ciudad de Chajarí (departamento Federación), cuando un hombre de apellido Gómez, quedó encerrado en el lugar por más de una hora, ya que el empleado del lugar, cerró las puertas antes de tiempo y se retiró.Según su relato, ingresó al Cementerio municipal a alrededor de las 18, en un horario próximo al cierre (19.00) del campo santo. Luego de dejar las flores y rezar por sus deudos, el hombre se dirigió al portón para retirarse, pero ya había cerrado."A las 18.40 me encontré con el portón cerrado y no podía salir. No tenía teléfono, sino hubiese llamado, pero una vecina me escuchó y llamó para que me abrieran. Recién a las 20, me abrieron el portón", relató Gómez aIndignado y ofuscado por lo sucedido, el hombre sostuvo que "yo ya sabía de la hora de cierre porque hay un cartel, pero llegué a las 18.40 y ya estaba cerrado. No sé cómo no se dio cuenta que yo estaba adentro, porque mi bicicleta estaba ahí adentro, pero se fue igual y se me dejó encerrado", remarcó.