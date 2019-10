Si bien no hay casos de sarampión, refuerzan la prevención en niños y adultos

En Entre Ríos hubo 18 casos de estudio, pero las muestras dieron negativo, según informó la directora general de Primer Nivel de Atención, Norma Hernández.



"El Informe de Epidemiología determina que hasta ahora ha habido 18 casos sospechosos de sarampión por algunas enfermedades exantemáticas, con fiebre", afirmó Hernández, pero aclaró que "hasta ahora las muestras iniciales sobre esos casos han sido negativas".



Cabe destacar que en Argentina se detectaron 29 casos y el virus circula en nueve países de América. En Brasil se detectaron más de seis mil casos. Campaña de prevención Desde el Ministerio de Salud de la Provincia están trabajando "en la prevención y en la verificación de los carnets de vacunas para que se completen los esquemas en el caso de que corresponda: una dosis entre los seis meses y el año y la segunda a los 6 años, en el ingreso escolar".



En cuanto a la vacunación fuera de esquema, la funcionaria indicó que "es para aquellos niños de seis meses a un año que vayan a viajar a una zona donde haya circulación comprobada, como Brasil o algunas zonas de Buenos Aires. En estos casos se tienen que vacunar 30 días previos a viajar. Para los niños de menos de seis meses, se sugiere que se evite hacer el viaje".



Afirmó, además, que el sarampión "no es una enfermedad exantemática más, sino que hay muchas posibilidades de que aparezcan complicaciones, fundamentalmente en los niños: las complicaciones pueden ser desde una encefalitis a una neumonía, entre otras, y puede llegar a ser mortal". Vacunación en adultos En lo que respecta al control de vacunación en el adulto, Hernández explicó por qué hay que poner el foco en este sector poblacional.



"En el país hubo circulación del virus salvaje, digamos, hasta el año 1965. Entonces todos los que nacieron antes de ese año se considera que tienen inmunidad por haberse encontrado con ese virus. Quienes nacieron después de 1965 ?con el uso de la vacuna y la posterior falta de circulación del virus? se han encontrado con el virus de la vacuna del sarampión", sostuvo.



La cuestión es que "muchas veces los adultos han perdido el carnet de vacunación. En ese caso, aunque la persona diga que estaba vacunado, el sistema de salud no tiene modo de comprobarlo si no está el carnet. En estos casos, o bien se hace un dosaje de inmunoglobulina para ver si hay anticuerpos o directamente se dan dos dosis de vacunas (una inicial y otra al mes)", explicó la directora general del Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud de Entre Ríos.



Luego señaló que "se sugiere que los adultos se acerquen a algún centro de salud con su carnet de vacunación para que verifiquemos si tiene todas las dosis colocadas. Si es así, la persona está inmunizada, en caso contrario se le aplican las dosis correspondientes".



Teniendo en cuenta que es difícil que un adulto se acerque a un centro de salud puntualmente por el tema de la vacunación contra el sarampión, "se sugirió a médicos y enfermeros que "cuando un mayor se acerque a un centro de salud para hacerse un control o por alguna otra razón, traten de verificar su situación y vacunarlo en al caso de que haga falta", sostuvo, al tiempo que adelantó que "está próxima a salir una campaña de difusión en medios para este sector poblacional".