Peregrinación de los Pueblos: Algunas intenciones por las que caminan los fieles

Sociedad Miles de fieles saldrán hoy desde Hasenkamp para peregrinar hacia Paraná

La 37° edición de la Peregrinación de los Pueblos, partirá desde Hasenkamp, a las 17 de este viernes, hasta el Santuario La Loma de la capital entrerriana. Tras recorrer 90 kilómetros, los fieles arribarán a esta ciudad a la hora de la puesta del sol, es decir, pasadas las 18 del sábado.registró la salida de los fieles desde la parroquia Guadalupe, en horas cercanas al mediodía. Se trata de 90 peregrinos y 12 servidores, los que formarán parte de la gran muestra de fe."Llegó el gran día y es muy emocionante ver tantas personas en esta gran manifestación de fe. Es una gran bendición", destacó Patricia, una de las servidoras. "Explotaron las redes con cadenas de oración para que sople viento y salga el sol para que seque la banquina y poder peregrinar", remarcó.Uno de los jóvenes que forma parte de la panadería San José, también se refirió a las expectativas por la peregrinación. "Es para agradecerles a Dios y a la Virgen porque me ayudaron mucho en este camino y esta es una forma de agradecerles, es un regalo a mi mamá que ya no está conmigo"."Es el tercer año que estoy en la Iglesia porque estaba en un camino errado y le agradezco a ella, porque sin ella, hoy no estaría acá", valoró."Por el bienestar y salud de mis hijos", destacó una mujer que hace nueve años peregrina desde Hasenkamp a Paraná. "Por amor a la Madre, por regalarle esto a ella y agradecerle", recalcó.Otro hombre, con una remera en la que llevaba la imagen de sus sobrinos, refirió que hace 14 años es parte de la Peregrinación de los Pueblos."Por mi hermana que es enferma oncológica, y para agradecer por mi tío que se curó del cáncer. Por todos los enfermos oncológicos y la mamá de un compañero que está enferma. Por el día a día, por trabajo, porque la Madre nos ayudará a llegar a sus brazos", subrayó otra de las peregrinas. "Dios hace milagros", destacó la mujer que por segunda vez emprende la muestra de fe."Tengo mucha fe y es el octavo mes que la hago", comentó otra mujer que peregrina "por todos mis seres queridos que necesitan de nuestra fe". Junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe, la feligrés destacó que "todos los años se siente el acompañamiento de la Virgen, es más, se siente el olor a rosas".