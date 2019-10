El Ventilador: Algunas opiniones sobre la maternidad en la actualidad

La deconstrucción de viejos conceptos e ideas es una de las características más notables en estas primeras décadas del siglo XXI. Y allí, las mujeres tienen hoy un rol fundamental.



¿Qué cambios ha sufrido la idea de maternidad en sus diferentes formas? Las formas de alcanzar la maternidad ya no responden a un solo formato ni a ningún patrón. Madres adoptivas, solteras, madres tutoras o de hijos ajenos, de vientre subrogado, y muchas formas más.



¿Y cuál es, para la mayor parte de las mujeres de hoy en día, la importancia del rol y la presencia de un padre en la crianza de un hijo?



¿Qué cosas mueve hoy a una madre querer serlo y qué aspectos puede frenar esas ganas?



El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:



-"Trabajo en el municipio y tengo 31 años. No tengo hijos, más que nada porque no tengo estabilidad laboral, ya que no sé si nos van a renovar el contrato con el nuevo gobierno que ingresa. Y además alquilo".



-"Yo he criado a siete hijos. Gracias a dios ya son mayores y excelentes hijos: cuatro mujeres y tres varones. Hay que saber el orden de los hijos y ser responsable como madre. Me siente muy orgullosa de mis hijos y sus estudios. Hoy en día tienen que tener la responsabilidad de ser padre y madre. Los hijos son lo más lindo que hay. Feliz día de las mamás para todas".



-"Soy Valeria, hija de Claudia Fillastre. Puedo decir que es una gran madre y abuela. Siempre a nuestro lado, dándonos amor y libertad para ser felices".



-"A mí me quedó muy grabado en mi mente que una ex intendente llamada Blanca Osuna dijo en su gestión: "¿Quieren aumento? Tengan más hijos"".



-"Soy mamá de 7 hijos (a mí no me dieron tiempo casi de preguntar ni planificar). Estoy divorciada, pero orgullosa de haberlos traído al mundo y cumplir con mi misión. Los crié con esfuerzo de toda mi familia. Sin planes, salí a trabajar en lo que podía, cuidé enfermos por 20 años, fui vendedora, tejo y hago plantitas. Ahora, para ayudar a mis nietitos".



-"Tengo 33 años y soy mamá de Juan Cruz, de 13; Giovanna, de 5; Bastián, de 4; y Jesúan, de 2. Trabajo y mi niña tiene síndrome de down, vamos a jardín, a terapias y yo estoy a la par. Hoy en día hay súper mamás, porque los hijos nos enseñan a vivir día a día".



-"Los tiempos han cambiado. Con respecto a la crianza, yo tuve 14 hijos, lamentablemente perdí a tres. Tengo orgullo de mis 11 hijos vivos, soy viuda y tengo mis añitos".



-"Los padres no cumplen el rol de madre llevando y buscando a los niños de la escuela o cualquier actividad. Eso es cumplir con el rol de padre".



-"Quiero saludar a mi mamá, soy Patricia, madre de una sola hija y víctima de violencia de género. Trabajo y gano poco, soy empleada pública".



-"Los padres no cumplen el rol de madre, cumplen el rol de padre. El nuevo paradigma del derecho de familia es la coparentalidad. Madre y padre, en pie de igualdad. También la aceptación de otras formas de familia distintas de la tradicional, como por ejemplo las monoparentales".



-"Tenemos tres hijos y en nuestros planes queríamos tener 5, pero hoy no se puede. Fui a comprar una leche y me salió 890 pesos el litro. Imaginate si tengo cinco hijos".



-"Mi hijo es padre soltero. La mamá de los hijos se fue con mis nietos de 2 y 8 años. Él trabaja, los lleva al colegio, al jardín, al gimnasio, al psicólogo. Se corta en mil pedazos para que no les falte nada. La abuela es fundamental en la crianza. Hay de todo hoy en día".



-"Les cuento que soy abuelo de 3 niños: el mayor tiene 3 años y mellizos de 1 año. Es muy difícil el cuidado de los niños porque parecen trillizos, siempre tenemos que estar dando una mano, muy buen tema".



-"Felicito por el tema que están tocando, sería bueno llevar a los padres para ver qué opinan. Feliz día para todas las madres presentes".



-"No se cumplen las responsabilidades. Yo como padre no tengo derechos de decisiones, ni cuidados de mi hija. Sólo con el título de madre, aun cuando yo sea el que se hace cargo la mitad del tiempo, me demanda cifras de mediaciones, de cuotas imposibles, que recaen en abuelos jubilados paternos. En muchos casos se abusa del título de madre y se priva de darle lo mejor en todos los aspectos a muchos niños".



-"Con mi señora nos turnamos para cuidarlo al bebe. Si yo trabajo ella lo cuida y si ella trabaja yo lo cuido, limpio y lavo la ropa. Ahora gracias a Dios estamos embarazados, así que a buscar otro trabajo. No nos alcanza para todo lo que queremos, pero nos sentimos millonarios porque estamos bien de salud, tenemos trabajo, tenemos todos los días para comer y nos amamos".



-"Soy papá de dos hijos y convivo con mi señora. Somos muy compañeros y nos repartimos las tareas domésticas de cocinar. Higienizar a los nenes, lavar ropa y demás. Ella trabaja de tarde y a veces en el otro trabajo, de noche. La verdad que la monotonía de sobrellevar la familia adelante y de no poder tomarnos un respiro para poder llegar a pagar las cuentas nos está destruyendo el amor de pareja. Y nos trae desconfianza por estar dejando de lado nuestra intimidad. Es una lástima".



-"Estoy escuchando y me veo reflejada con algunas historias, soy mamá, enfermera, docente, amiga, hermana, prima y enemiga de 4 hijos, 3 mujeres, 1 varón, en edad de adolescentes, a cargo de mi casa ¡Sola! Alquilo y el ingreso es solo uno, hace más de 12 años la parte masculina no da señales de ningún tipo, ni económica. Y hace 5 años que no tiene interés de conocer o ver a sus hijos. Triste, muy triste, uno trae hijos al mundo de a dos y las ausencias generan dolor en nuestros hijos".