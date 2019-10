Cuidacoches pintaron árboles con las tarifas por estacionar en la vía pública

Los cuatro árboles pintados sobre bulevar Avellaneda, en Rosario, mostraron lo que muchos vecinos no paran de denunciar desde hace años en la ciudad. Que los cuidacoches le ponen tarifa al cuidado de autos en la calle. Ahora, en esa arteria, entre Mendoza y 3 de Febrero, lo dejaron expuesto sobre la corteza de añosos y frondosos plátanos: 50 pesos el estacionamiento y 100 el lavado de vehículos. Y después de que la imagen se viralizó, los limpiaron.



La situación motivó la reacción de los vecinos, quienes vienen denunciando las actitudes de amedrentamiento por parte de cuidacoches establecidos en la zona.



"Mi hija va a la escuela San Francisco Solano (ubicada en la misma manzana, junto a la iglesia homónima) y muchas veces estaciono en esa cuadra para ir a buscarla. Debo decir que es una zona difícil porque los cuidacoches han tomado el espacio público", sostuvo un vecino que pidió evitar su nombre.



El joven destacó que sufrió "al menos dos malas experiencias" en los últimos tiempos protagonizadas por los trapitos en cuestión. "La primera fue cuando me bajé del auto a buscar una batería de teléfono en la zona. Como me negué a pagarle a uno de ellos, me rayaron el auto", destacó todavía angustiado.



No obstante, meses después, al volver de una farmacia cercana, se enfrentó con el trapito de turno. "Eran cerca de las nueve de la noche y el hombre estaba claramente alcoholizado. Se paró frente a mi vehículo y trató de que no saliera sin antes pagarle. Había estado un tiempo corto haciendo una compra y consideré que nadie debía exigirme dinero a cambio de usar el estacionamiento libre", dijo. El cuidacoche se fue corriendo de a poco del lugar amenzándolo con que no volviera "nunca más" a dejar el auto allí. "Gesticulaba mucho, me metió miedo incluso porque estaba con mi mujer y mi hija", añadió el afectado.



Los árboles marcados patentizaron lo que los vecinos saben que es una práctica habitual. El tema fue publicado en la redes sociales y motivó todo tipo de comentarios. Algunos denunciaron que "los que dañaron los plátanos son los mismos que roban a los chicos a la salida de la escuela".



La de Avellaneda al 1200 no es la única cuadra de la manzana donde los cuidacoches se instalaron. También están a la vuelta, por Mendoza, "y a toda hora por el movimiento que genera especialmente el bar La Morada", ubicado a poco metros, resaltó un vecino.



"Los conozco perfectamente, pero no me había percatado de que pintaron los árboles", señaló, en tanto, la empleada de un comercio ubicado enfrente de la cuadra aludida. La mujer dijo que los hombres que dicen vigilar los autos estacionados "no suelen generar problemas, salvo uno de ellos que a veces entra al negocio y pide insistentemente que le demos comida y dinero". También sumó que "suelen ser tres o cuatro personas", las que ejercen esa tarea que ahora blanquearon a través de las pintadas.



Más opiniones llegaron a este diario desde la panadería de Avellaneda y 3 de Febrero: "Las inscripciones en los árboles están hace cinco o seis meses. Fueron apareciendo de a poco; primero en uno de los plátanos y después en los demás". El portavoz pareció tomarlo con naturalidad, acostumbrado a convivir de modo tranquilo con los cuidacoches, aunque admitió que de noche son menos amigables, por lo que prefiere colocar el pestillo del ingreso al local y atender timbre de por medio.



Finalmente, otra persona que dijo haber estacionado allí remarcó que nunca le "pusieron precio" y supuso que quizás estos improvisados letreros sean una trampa para cazar automovilistas inadvertidos. "Igualmente prefiero evitar zonas donde vea antes de bajarme del auto que el cuidacoches se muestra nervioso y violento", añadió antes de cuestionar con dureza a "quienes se apropian del espacio público; no sólo los trapitos, sino por ejemplo el dueño de una concesionaria de la zona que decidió instalar conos para impedir que los demás estacionen frente a su local". (La Capital)