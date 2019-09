Pidieron un "cambio de carátula" para policía que mató a un vecino en Concordia

Policiales La policía que mató a un vecino cumplirá 43 días de arresto domiciliario

En la tarde de este jueves, familiares y amigos de la agente Victoria Toledo, imputada por la muerte de Miguel Varela, marcharon por el centro de la ciudad de Concordia. La manifestación partió desde la plaza 25 de Mayo y circuló por la peatonal.En ese marco, Rocío Terenzano, sobrina de la agente Toledo afirmó que "esperábamos mayor convocatoria, pero la gente se intimida porque tienen miedo que los jueces estén en contra de ellos después o pase algo, por eso hay menos convocatoria".Terenzano subrayó a Diario Río Uruguay que "no vamos a parar hasta que el fiscal Arias mire las pericias y haga hincapié en eso, porque vemos que no está dando bolilla a eso, creemos que él está mirando los testimonios que son muchos y que son de gente con antecedentes penales que la lastimó y la golpeó".Además, "de que las pericias hablan por sí sola y queremos que cambien la caratula de la causa y que la juzguen sí, pero basados en las pericias y como debe ser", agregó la hermana de agente imputada, Andrea Toledo.Tras ello, agregó: "Ella no tuvo la intención de matar, en ningún momento y no me voy a cansar de decirlo. En el momento que llegó, gatilló, esperó que se calmen, se le venían encima. Ella disparó al suelo, descargó el arma y corrió, lamentablemente la bala pegó en el chico, a 70, 90 metros".Además la mujer relató que quienes participan de la reyerta "pedían que le sacaran el arma, gritaban, pero si se la sacaban, la mataban, entonces ella la descarga, la guarda y corre; entonces la apedrean. Gracias a Dios llegaron unos compañeros y la sacaron de ahí, sino hoy la estábamos enterrando".