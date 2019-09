"Va a sufrir toda la vida por esto", dijo hermana de policía que mató a vecino

Policiales La policía que mató a un vecino cumplirá 43 días de arresto domiciliario

Andrea Toledo es hermana de Paula, la policía que el pasado domingo usó su arma reglamentaria en medio de una disputa entre vecinos por un aparente robo y una bala terminó con la vida de Miguel Varela, quien habría estado impidiendo el hecho delictivo.La mujer habló sobre la difícil situación que atraviesa la familia por lo ocurrido. Vale recordar que este miércoles, el juez de Garantías de Concordia, Francisco Ledesma, dispuso la prisión preventiva por 43 días, bajo la modalidad de arresto domiciliario para la agente de policía.", dijo Andrea. Y remarcó: "Ella va a sufrir toda la vida por esto, porque no lo quiso hacer. Eran 30 personas apedreando a una policía", indicó para dar cuenta de lo que vivió su hermana cuando decidió disparar su arma., señaló para dar cuenta que "solo la acusan a ella" y no denunciaron a los que supuestamente habían querido robar, motivo que habría desencadenado la trifulca de vecinos."Nosotros no mentimos, somos una familia trabajadora. Ella decidió ser policía, le gusta, que no digan que fue policía porque no le quedaba otra", aclaró la hermana de Toledo.; y eso es lo que le pregunto a Dios, ¿por qué usó la mano de mi hermana?", dijo la mujer para quebrar en llanto.Otra familiar de la policía dio cuenta que Toledo "tiene 3 hijos, la más chica tiene 2 años, en qué cabeza cabe que una madre va a ser intencionalmente algo así.".