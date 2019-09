La policía que mató a un vecino cumplirá 43 días de arresto domiciliario

En el marco de la audiencia celebrada este miércoles en los Tribunales de Concordia, el juez de Garantías de esa jurisdicción, Francisco Ledesma, dispuso la prisión preventiva por 43 días, bajo la modalidad de arresto domiciliario, para la agente de Policía Victoria Toledo.La vigilancia de la imputada será responsabilidad de la Gendarmería Nacional. También se le impuso no mantener cualquier tipo de contacto, directo, indirecto o por interpósita persona, por cualquier medio (telefónico, redes sociales, internet, etc) con los testigos de esta causa.También apunto que si bien decidió "el mantenimiento de la calificación legal" de Homicidio Simple y no se hizo lugar a los planteos de la Defensa para modificarla, ello no quita que el abogado Rafael Briceño "tendrá la posibilidad de apelar, si lo desea, por ese punto".Por último explicó que "el garante" para el cumplimiento de la prisión preventiva domiciliaria por parte de Toledo "es su propio esposo".