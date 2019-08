El Ventilador: Algunas opiniones sobre la discapacidad

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Las personas con discapacidades severas y de tratamientos intensivos, son parte de la población más vulnerables que están cubiertas por el programa Incluir Salud; y las más perjudicadas si las Instituciones que se encargan de sus cuidados no encuentran otra salida más que el cierre de sus puertas. Esas atenciones médicas de rehabilitación, tratamiento, cuidado y traslado diario, lo llevan adelante los Centros de Día.Hoy, estos Centros se encuentran en alerta. Marzo fue el último mes que Incluir salud les pagó por las prestaciones dadas, y desde entonces no se tuvieron más noticias.¿Quién se está haciendo cargo del problema y qué dicen desde el Gobierno Nacional?-"Macri quiere sacar todas las pensiones a los discapacitados. Una vergüenza el gobierno, no tienen corazón".-"Yo soy discapacitado, mi esposa también lo es, estamos excluidos totalmente, marginados de la sociedad. Nosotros cuando vamos a un supermercado, la caja de discapacitados está llena de gente que no lo es. En los colectivos la gente se sienta en lugares para discapacitados. Tenemos que ir a tomar colectivos en veredas angostas, donde nos cuesta subir o bajar. Estamos excluidos de todo. Sería bueno que hubiera más discapacitados en el programa para hablar de sus experiencias, después se pueden sentar opinólogos. La situación que estamos pasando es muy difícil, cada vez nos sentimos más excluidos".-"Le consulto al Dr. Gareis ¿por qué la residencia " Don Uva" no recategoriza a dicho geriátrico? Así las obras sociales reconocerían el pago acorde a dicha categoría. Las abuelas pagan como si fuera de primera categoría y es de tercera. ¿Cuál es motivo? Además se han quitado muchos servicios y se aumenta todos los meses, más que la inflación. ¿Se está subvencionando algún otro servicio?".-"Bajen los altos sueldos de los directores y saquen directorios que no sirven para nada"-"Quisiera saber adónde va la plata que nos descuentan todos los meses y en mi caso hasta el día de hoy no he usado la obra social. En su momento quise renunciar a la misma y no me lo permitieron. Es todo malversación de fondos".-"La gente dice "pobrecitos los discapacitados, vamos a ayudarlos con rifas, etcétera", pero cuando el Estado les da pasajes gratis para su atención y una pensión, son unos mantenidos y "planeros". Un poco de coherencia".-"Es lamentable que el hilo siempre se corte por lo más delgado, pero si es verdad que las obras sociales son cajas de los sindicalistas ¿por qué tienen tanta demora de pago? Se gastan los aportes en beneficios de los sindicalistas".-"Todo esto comienza porque los gremios se quedan con la plata y manipulan a todos. Y hay que mendigar el trabajo que uno hace".-"Incluir siempre me solucionó todo. Soy cuadriplégico, se ha complicado por ahí, pero siempre me atendieron muy bien. Nassivera me ha hecho todo, hasta silla motorizada me han dado. Hace 24 años que estoy cuadriplégico, estoy desde que era profe".-"Que Rosana cuente que el centro municipal no da los insumos necesarios, ya que los chicos con frío y con calor tienen que salir a vender sus productos a todos los organismos. ¿Por qué el municipio no les compra lo que ellos necesitan?".-"Iosper es una obra social provincial, administrada por los gremios estatales, y es la obra social provincial que menos aporte recibe: 6,5 por ciento. ¡Es el más bajo del país! (3 por ciento de aporte personal y 3,5 de aporte patronal)."-"¿Es verdad que esto se profundizó cuando el subsidio lo pagan los padres del menor, y estos no pagan a las instituciones donde es atendida la persona con discapacidad? Sé que hay personas que deben varios miles de pesos por haber cambiado esta metodología de pago".-"¿Cuánto es lo que da el Iosper para cuidadora domiciliara?".-"Tengo a mi mamá con muchos problemas de salud y tiene a mi hermana con discapacidad. Hace cuatro meses que no le pagan y la tienen de un lado para el otro. Eso es jugar con la gente".-"Una cruel realidad, todos saben que en el centro municipal no reciben la partida destinada para la compra de los elementos indispensables para el desenvolvimiento social de los chicos. Si esto no fuera cierto, ¿por qué diariamente se ve a ellos visitando reparticiones públicas, privadas y en la calle como vendedores ambulantes? Muy triste realidad".-"A mi esposa le diagnosticaron baja visión en un ojo (ya perdió la visión) y del otro ve un 20 por ciento tiene el certificado y tramitamos la pensión. Porque tengo una moto modelo año 2011, somos adjudicatarios de una casa del IAPV y mis ingresos son de 15 mil pesos mensuales a ella se la negaron. Parece que soy millonario para estos gobernantes. Gracias por tratar con seriedad este tema".-"Quería saber dónde se denuncian esos casos que venían mencionando, ya que tengo un problema de discapacidad, estuve de vacaciones por Tucumán, Salta y Santa Fe, donde encontré varias estaciones de servicio sin baño para discapacitados. Estaban de depósitos, rotos, abandonados, no se podía pasar. Ya tomé las direcciones de las estaciones de servicio y quiero denunciar esto".-"La verdad, los chicos terminan la secundaria y no consiguen trabajo. Y menos lo tienen en cuenta cuando han hecho la secundaria con esfuerzo por algún problemita especial. Me parece que mucho no les interesa. ¿Nadie habla de eso?".-"Quiero preguntarle a la Dra. Nassivera cuándo se regularizarán los pagos de las prestaciones de personas con pensiones no contributivas que fueron afiliados del Programa Incluir Salud y fueron transferidos a PAMI. Hace más de un año que ni PAMI, ni Incluir Salud se hacen cargo de las prestaciones de estas personas".-"Me saco el sombrero por esta gente que se mueve por la gente que trabaja con los discapacitados y es una vergüenza que pase esto con el tema de los recortes".-"Todo esto comienza por las cabezas podridas de los dirigentes que hay, que usaron la plata para hacer sus campañas sucias como el intendente actual, que usó toda la plata en la campaña y no pagó nada. Es porque nos quedamos sin cole 15 días y ahora sin plata desde Nación".-"Soy discapacitado y tengo un porcentaje del 76 por ciento. No me quieren dar el pase libre ¿qué pasa?".-"Me da bronca porque siempre es con los jubilados o estos seres humanos que necesitan todo. Por favor, que el gobernador intervenga. No pueden sacar los beneficios si es hacia estas personas con problemas".-"Yo les pregunto a la señora de la San Francisco y Don Uva ¿cuánto cobran por chico? ¿No será mucho lo que cobran que a las obras sociales se les hace difícil de afrontar? Don Uva cobra 40 mil pesos por chico".-"Quería destacar la atención de las chicas de pagos del programa Incluir Salud Victoria y Yanina, que siempre tienen muy buena atención y nos ayudan con los trámites".-"Yo veo estos chicos con problemas pero tienen un gran corazón que te matan y una educación para la que no tengo palabras para expresar lo que valen. Son mejores que nosotros para todo".