El Ventilador: discapacidad ¿vulnerables y excluidos?

Las personas con discapacidades severas y de tratamientos intensivos, son parte de la población más vulnerables que están cubiertas por este programa; y las más perjudicadas si las Instituciones que se encargan de sus cuidados no encuentran otra salida más que el cierre de sus puertas.

Esas atenciones médicas de rehabilitación, tratamiento, cuidado y traslado diario, lo llevan adelante los Centros de Día.



En Paraná existen 3 grandes instituciones de este tipo: el San Francisco de Asis, Apana y Don Uva. Y juntos atienden a más de 300 asistentes diarios.



Hoy, estos Centros se encuentran en alerta. Marzo fue el último mes que Incluir salud les pagó por las prestaciones dadas, y desde entonces no se tuvieron más noticias.



¿Quién se está haciendo cargo del problema y qué dicen desde el Gobierno Nacional?



Pero no sólo las familias de estas personas con discapacidades severas son las preocupadas. Los empleados de estas instituciones, también.

Los tres Centros de Día más grandes de Paraná emplean al menos a 250 personas que hoy ven amenazadas sus fuentes laborales. Y son varias las voces que se hicieron eco de esta frágil situación.



La actriz Inés Estevez, por ejemplo, hace unas semanas volvió a despertar la polémica con un duro posteo en redes destinado al presidente Macri donde pide: "no abandonen a nuestros hijos".



Incluir Salud depende actualmente de la Agencia Nacional de Discapacidad, un ente autárquico creado por decreto en 2017 y bajo la órbita de Secretaría General de Presidencia.



Incluso, fue la misma vicepresidente Gabriela Michetti la encargada de anunciar su creación y es quien monitorea su funcionamiento.

Entonces, ¿qué respuesta da hoy la vicepresidente a esta agobiante situación? ¿Qué dicen los representantes de Incluir Salud en la provincia de Entre Ríos? Accesibilidad Los Centros de día, hogares y escuelas especiales, no son el único lugar reservado para personas que necesitan cuidados intensivos de por vida.



Los espacios recreativos, plazas, parques y vía pública, son lugares fundamentales para el paseo de estas personas y su integración a la sociedad.

Pero aquí es donde la "accesibilidad" cumple un rol fundamental.



Rampas, vallas de contención, barrales, vehículos y transporte público adaptado, semáforos, paradas de colectivos... y la lista sigue.



Es innumerable la cantidad de lugares y rincones en los que se necesita tener en cuenta a estas personas con discapacidades tan complejas.

En este sentido... ¿qué garantías de accesibilidad ofrece hoy esta capital provincial?



Hace poco se conoció la noticia de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante que regula la circulación de autos adaptados especialmente para el traslado de personas con necesidades especiales.



Y hace unas semanas el Municipio dio a conocer su web oficial actualizada, adaptada a personas con dificultades acústicas y visuales.

Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en la manzana donde funciona el Centro de Día, la Escuela y el pequeño Hogar de San Francisco de Asís, no existen rampas en las esquinas a pesar del sucesivo reclamo de la Institución.



Familiares de personas en sillas de rueda se quejan del estado de las veredas y de los autos estacionados en lugares reservados para personas con discapacidad.



Supermercados, escuelas, centros culturales, cines, oficinas públicas: son muchos los sitios que adaptaron sus ingresos...



Pero... ¿queda sólo en la construcción de rampas la garantía de la accesibilidad?



¿Existen hoy sanciones a quienes no tengan en cuenta este tipo de accesos a la hora de construir o diseñar? ¿Y qué pasa cuando el responsable es el Estado mismo?