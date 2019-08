Más de 200 personas fueron evacuadas de una telecabina en el Cerro Catedral

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El operativo estuvo coordinado por la patrulla del cerro Catedral. Evacuaron a 240 personas que se trasladaban en la telecabina Amancay.



Marcos Barberis, presidente del ente fiscalizador del cerro Catedral (Eamcec), dijo: "Hubo un problema mecánico y no lo pudieron solucionar hasta ahora. Por eso, se activa el protocolo para bajar a la gente de manera vertical".



El funcionario explicó que el hecho "no implica riesgo alguno para las personas. Habrá demoras para bajar a todos pero no hay riesgos".



Sobre los motivos de la falla, Barberis dijo que "una pieza dejó de traccionar". El incidente ocurrió este jueves al mediodía.



Por su parte, la empresa Catedral Alta Patagonia dijo: "a las 11.45 el medio de elevación Telecabina Amancay ha sido detenido por un desperfecto mecánico".



Desde la empresa detallaron que "tras una evaluación realizada por los técnicos de la empresa se ha determinado que el medio no puede traccionar y por lo tanto, se ha activado el protocolo de evacuación previsto para estos casos".



En el comunicado explicaron que "personal de la empresa se encuentra abocada a las tareas de atención de los pasajeros, brindando información en la línea y el personal capacitado de la patrulla avanza con el procedimiento de evacuación vertical. No hay heridos ni riesgo".



La telecabina que sufrió el desperfecto técnico fue instalada en el cerro en 2005. Se trata de la telecabina Amancay, que parte desde la base, en la ladera Sur, hasta la zona intermedia a 1.600 msnm.



Este medio de elevación transporta cuatro pasajeros por cabina y ascienden por el sector peatones y esquiadores, con una capacidad de 2000 pasajeros por hora, detalló Rionegro.com.ar.