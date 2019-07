Al menos tres heridos por impresionante choque de tres camiones y dos autos

Tres camiones y dos autos chocaron esta madrugada en la autopista Rosario-Santa Fe, en el ingreso a la primera de las ciudades, con un saldo de al menos tres heridos.El accidente múltiple se produjo alrededor de las 4:30 en el kilómetro 5 de la autopista, cuando en la zona se producía una persistente niebla, la cual, se especula, lo habría ocasionado.Según las primeras informaciones, producto del fuerte impacto hubo tres heridos que fueron atendidos por el Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Además, dos de los ocupantes de los rodados quedaron atrapados y se trabaja afanosamente para poder rescatarlos y brindarles asistencia médica.La colisión se registró a las 4.30 en el kilómetro 5 de la conexión vial con la capital de la provincia, según informó el Ministerio de Seguridad. Se dispuso el corte total de la circulación vehicular, con desvíos hacia la ruta nacional 11 a la altura del puesto de peaje y hacia la ruta nacional 34, en el ingreso a Ibarlucea.Según la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a la hora en que se produjo el siniestro vial, en el lugar, había densos bancos de niebla que habrían sido la causa de la colisión en cadena. No obstante, hasta tanto no se realicen los peritajes técnicos no se conocerá que motivó el choque que involucró a cinco vehículos.