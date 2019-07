Nene con autismo dibujó cómo un compañero abusaba de él en el baño de la escuela

Nene autista dibujó cómo lo abusó un compañerito con retraso pic.twitter.com/dLzYrzoLo4 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 10 de julio de 2019

El cambio de conducta de su hijo, un nene con autismo de 9 años, se había empezado a notar hace unos meses. Sin embargo, recién en las últimas horas el chico se animó a contar con sus palabras cuál era el motivo y dejó al descubierto el horror: un compañero de la escuela lo llevaba al baño durante los recreos y abusaba sexualmente de él.De acuerdo a la denuncia, el grave caso ocurrió en el colegio especial N° 506 de La Matanza y hasta el momento las autoridades no tomaron ninguna medida. "Cuando nos contó, nos queríamos morir", dijo esta mañana el padre de la víctima, Francisco, a Crónica. "Lo mandamos todo el día a esa escuela para que esté contenido y yo pueda trabajar". Ahora, ni él ni sus hermanos quieren volver. Lo que tienen es miedo.La víctima hizo un dibujo para ayudarse así a poner en palabras lo que le hacía el otro alumno, apenas dos años mayor y con retraso madurativo. "Me pone el pito en la cola. Lo hizo muchas veces. Esto pasa en el baño del colegio. Me agarra con fuerza y no me deja salir", le dijo a su mamá. Los médicos del Hospital Piñero constataron después las lesiones compatibles con el abuso.En la escuela la respuesta que obtuvieron tras los dichos de su hijo fue para la familia una provocación. "La directora nos dijo que fue un juego", resaltó el padre. Ante la falta de explicaciones o medida alguna por lo que pasó, el matrimonio hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer de San Justo y subió además un video del nene a las redes sociales. "Me siento mejor ahora que le dije la verdad a la doctora y a la Policía", dice el menor en la grabación. En tanto, el otro chico sigue yendo a la escuela.