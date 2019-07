Vuelco fatal en Tucumán: el desgarrador testimonio de los sobrevivientes

Policiales Ascienden a 16 los muertos por el accidente en Tucumán

"Muchos pasajeros venían dormidos"

Aunque todavía falta la confirmación de las pericias, todo indicaría que el vuelco fatal del micro que transportaba a los jubilados desde Mendoza hacia Termas de Río Hondo se produjo por la niebla que había a la altura de la localidad tucumana de La Madrid."Hubo niebla en el lugar del accidente pero no sé cuál es la causa. Estamos trabajando con las autoridades judiciales y con los peritos para determinar qué fue lo que pasó", expresó Marcelo Ibáñez, jefe de la Unidad Regional Sur (URS), ante la prensa.Los dos choferes -que solo presentaban heridas leves- quedaron detenidos. La medida fue dispuesta por el fiscal del Centro Judicial Concepción, Edgardo Sánchez, y recayó sobre Gustavo Adolfo Montoro y Cristian Salinas.El comisionado comunal de La Madrid, Dardo Herrera, señaló que en la zona suele haber neblina durante toda la mañana hasta el mediodía y que tiene que ser transitada con mucha precaución: "Recuérdese que La Madrid se encuentra entre dos diques: Escaba y el de Termas del Río Hondo".En el itinerario, los choferes tenían previsto tomar esa ruta hasta llegar a la 333, vía que les iba a permitir llegar a Termas por la zona sur del embalse, pasando por la localidad de Villa Río Hondo. Estaban a 50 kilómetros del destino.Otro de las posibilidades que se barajan es la falta de señalización en ese cruce y la alta velocidad a la que circulaba el micro. Es que tras el vuelco, se desplazó unos 100 metros antes de caer en la banquina.Del operativo de rescate participaron más de 20 ambulancias y 4 dotaciones de bomberos pertenecientes a las localidades de Alberdi, Concepción, Bella Vista y Termas de Río Hondo. Hasta el momento se reportaron 15 muertos y más de 40 heridos.Marcos fue el primero de los sobrevivientes en hablar con los medios. Se lo veía cansado. Estaba sentado a un costado de la ruta, agotado después de haber colaborado en las tareas de rescate. Él viajaba en el micro accidentado y salvó su vida de milagro. Solo resultó con heridas leves."Venía conversando con uno de mis amigos y sentimos un derrape o no sé qué", le dijo Marcos al periodista tucumano Carlos Rosznercki, quien llegó minutos después del hecho al lugar del siniestro. "Y ahí toda la confusión de lo que conlleva el accidente", agregó aún un poco confundido.Marcos contó que su grupo de amigos -eran 6 en total- está fuera de peligro y que todos ellos fueron internados por golpes y cortes en sus cuerpos de manera preventiva. Pero como él se sentía bien, decidió brindar su ayuda a los rescatistas. "Yo me quedé sacando gente del colectivo", contó.Claudia Lucero, otra de las heridas, contó que sobrevivió gracias al destino ya que ella viajaba en un asiento que no era el suyo. "Tenía una amiga arriba y subí. Cuando estábamos charlando se produjo el accidente", contó la mujer, quien viajaba en la planta baja con su marido. Ahora, su angustia pasa por saber si él forma parte de los heridos o de los fallecidos que fueron trasladados: "No sé nada de mi esposo".Raquel Nieva, una médica que justo pasaba por el lugar del accidente y decidió asistir a los heridos, relató cómo fue encontrarse con esa traumática situación: "Muchos pasajeros venían dormidos y se despertaron con tremendo panorama. Empezamos a sacar a las personas, los choferes estaban con mucha sangre, había gente en estado de shock y muy nerviosos".Fuente: Infobae