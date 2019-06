El Ventilador: la escuela, mucho más que un lugar para aprender

Escuelas sin gas

"Todos los días hacemos las compras y los menú varían"



Celia Leones, cocinera de la Escuela de Educación Técnica Nº 5 Malvinas Argentinas,

"La comida más potente se da los lunes porque hay chicos que no comen bien el fin de semana"

Lorena Acevedo, cocinera de la Escuela Bavio

"Sería ideal que no haya chicos que vayan a comedores; la política tiene que cambiar"

Alicia Glausser, de la Asamblea Ciudadana Vecinalista

La opinión de los panelistas

La crisis económica impactó de lleno en las condiciones de vida, de vivienda y de bienestar de los más chicos. Y por supuesto, en la alimentación.De hecho, el indicador de la "inseguridad alimentaria" que mide la reducción de la dieta, también mostró un claro deterioro en los últimos 12 meses. Desde hace mucho tiempo en Argentina, y sobre todo en este contexto, los comedores escolares vienen siendo una ayuda importante en la alimentación diaria de los chicos.Pero enY en nuestra provincia... ¿cuántos son los gurises que dependen del funcionamiento del comedor escolar para su alimentación?Un ejemplo para nada menor es lo que sucedió,La nutrición es otro punto importante en esta problemática. La calidad de la alimentación es fundamental para el proceso de crecimiento y el desarrollo de las capacidades cognitivas. Y en las escuelas esto se sabe mejor que ningún otro lado.Ahora bien...Desde que una explosión de gas dejó dos muertos en una escuela de Moreno el año pasado, el ojo en los controles se intensificó en todo el país.El año pasado en la provincia de Buenos Aires, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez perdieron la vida en una trágica explosión que se originó en la cocina de la escuela. Eran la vice directora y el portero del establecimiento.A partir de aquel lamentable hecho, se ordenó extremar los controles de conexiones y ventilación en todas las escuelas del país. La directiva bajó del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación a Enargas y de este a todas las distribuidoras provinciales.Las inspecciones arrojaron algunos resultados inesperados. Varias fueron las escuelas con algún problema en la instalación, por lo que la suspensión del servicio se realizó de inmediato en esos lugares.Los controles comenzaron en enero, con la idea de no afectar directamente el periodo de clases, pero aún hoy algunas instituciones siguen esperando la reconexión.Esta situación comienza a afectar no sólo a la calefacción, en épocas cuando las temperaturas más frías se acercan. También afecta de lleno al funcionamiento del comedor escolar.Un ejemplo es lo que sucede en la escuela Ernesto Bavio de Paraná, donde los alumnos reciben a diario un menú frío por la falta de conexión al servicio de gas natural.Desde hace seis meses, a la espera de una solución y ante la falta de respuestas, las autoridades se ven obligadas a ofrecer un sándwich en cada comida.Problemas como estos se repiten en otras escuelas. Y la mayoría, en la mayoría de ellas, adjudican el problema de la re conexión más a cuestiones burocráticas, que presupuestarias.consideró que ""."La gente del turno noche es adulta, varía el menú.", explicó.Asimismo, dijo que ""."Me ha pasado de que los proveedores me han traído verdura que no está buena y se la devuelvo. Generalmente eso pasa los lunes.", indicó.Contó también que ""."Estamos avaladas por el gremio. Cada reclamo y todo lo que hemos conseguido es gracias a ellos. A veces somos el último orejón del tarro, no se nos reconoce la labor que hacemos", finalizó., manifestó que ""."A nosotrosNo es lo mismo que cocinemos nosotros a que venga una comida hecha", comentó.Informó que ""."La directora del establecimiento ha hecho todos los reclamos correspondientes. Llama a diario a la supervisora pero hasta ahora no tenemos noticias. Hace seis meses que no tenemos gas", resaltó.Asimismo, dijo que ""."Tratamos de que el chicos no coma sándwich todos los días. Trato de buscar buenos proveedores que trabajan con la tarjeta Sidecreer, que es la que nos dan. Yo entro 7.30, hago lo mismo que las otras chicas, el trabajo administrativo y controlo los pagos a proveedores y demás", relató.Sobre el problema del gas, explicó que "el último día de clases fueron a hacer la conexión de las rejillas. Antes hicieron la habilitación de los caños y la inspección, donde deshabilitaron el servicio. Volvieron a romper. No hay reconexión actualmente".", señaló., indicó que ""."Es mucha la responsabilidad que le dan a las cocineras y no se centraliza que el estado se haga cargo de las compras y le derive a cada escuela lo que le corresponde de acuerdo a la cantidad de chicos que comen. Tienen que cocinar, buscar precios, comprar", remarcó.Asimismo, opinó que "".La política tiene que cambiar", resaltó.Además, consideró que "Lo padecen todo. Tenemos bajo salario todos los trabajadores"., opinó que "las cocineras son todo una autoridad dentro de los establecimientos educativos, a la par de un docente. Se han ganado el reconocimiento de la sociedad porque hacen magia para estar frente a las cocinas y alimentar a los chicos"., señaló que "la inflación del pobre, de los alimentos, sin contar lo que aumentó la garrafa, hubo un 65% de aumento en los alimentos, de mayo a mayo. En los comedores la situación se hace difícil"., remarcó que "conocemos los números de la inflación y muchas veces vemos que los alimentos suben por encima de ese número. A todos nos cuesta en la casa pero tenemos un margen de maniobra. En un comedor escolar donde hay que alimentar a muchísimos chicos es algo complicado. Cada vez que la inflación se hace real se complica más la situación de los comedores. Gran parte de la dieta se termina migrando a los hidratos en vez de las verduras y eso es malo".