La espesa niebla torna casi nula la visibilidad: Piden precaución al conducir

En medio de un informe especial que alerta sobre precipitaciones persistentes en Entre Ríos , las cuales se mantendrían durante toda la semana, Paraná amaneció bajo un niebla que hacía esta madrugada que el cielo se tornara "invisible" y que la visibilidad en las calles se redujera a menos de 100 metros, según informaron adesde el Servicio Meteorológico Nacional.Es por ello, que-Mantener encendidas las luces bajas: antes de salir se debe tener la precaución de encender las luces bajas. De esta manera, tu vehículo será visto por otros. Si tenés faros antiniebla, encenderlos también.-Reducir la velocidad de tu auto o motocicleta: de este modo se tiene más tiempo para reaccionar en caso de algún imprevisto.-Utilizar los espejos retrovisores: Ayudarán a controlar el movimiento de los vehículos que vienen atrás. Por otro lado, no hay que olvidarse de señalizar, por medio de los faros traseros, los cambios de carril (guiño) o cualquier otro movimiento que tengas que realizar.-Buscar apoyos visuales: ver a través de la niebla suele ser complicado, por eso se debe procurar hallar siempre un punto de apoyo visual: la línea central (amarilla), líneas laterales (blancas) y ojos de gatos. En caso de no encontrar un punto de apoyo, intentá guiarte con la banquina.. No te "pegarse" al vehículo que va adelante: si no se guarda la distancia de seguridad, en caso de una frenada repentina o brusca, el conductor se verá imposibilitado de realizar alguna maniobra defensiva.-Procurar encontrar apoyos auditivos: Evitar todo lo que pueda desviar tu atención. Las conversaciones, la radio y el cigarrillo pueden cortar la monotonía en situaciones normales, pero cuando hay niebla pueden distraerte. Se recomienda tocar la bocina de vez en cuando para alertar sobre tu presencia a peatones y otros vehículos. Además, hay que permanecer atentos a señales sonoras de los demás vehículos, bocina, motor o sirena.-No utilizar la baliza: es muy común que los conductores utilicen las balizas cuando están cruzando un banco de niebla, pero confunden al resto de los vehículos, ya que indican que el vehículo está detenido.-Si necesita detenerse por algún problema o desperfecto: encender las balizas, abrir el baúl y el capó, colocar la baliza "triángulo" de emergencia a unos 40 pasos de tu vehículo. Para el caso de las motocicletas, dejar la moto en marcha y las luces encendidas. Si la moto tiene baliza, activarla. De lo contrario, usar el guiño hacia la derecha. Bajo ningún caso, alejarse del vehículo.-Una vez superado el banco de niebla: apagr tus faros antiniebla cuando ya puedas visualizar el camino. En muchas oportunidades mantener los faros antiniebla encendidos cuando no es necesario, confunde a los vehículos que van detrás.