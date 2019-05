Pidieron justicia por policía asesinado en Villa Urquiza: "Queremos respuestas"

Enrique prestaba servicio en la comisaría de La Picada y desempeñaba sus funciones en el depósito de vehículos secuestrados. Vivía en Villa Urquiza. Fue asesinado el 12 de diciembre de 2017, y no hay detenidos por el crimen, según destacaron a, familiares del funcionario policial muerto.Pedimos justicia para que él pueda descansar en paz y para nuestra tranquilidad", resaltó una de las hijas del hombre asesinado.El funcionario policial "fue asesinado de un golpe contundente en la cabeza", resaltó la joven.", dijo otra de las hijas de Enrique.Acotó que lo que sus familiares están solicitando es que "se aceleren los trámites para que pueda salir el juicio. Necesitamos que se haga algo. Como hijos, necesitamos que se nos dé una respuesta"."Ni siquiera sabemos cuándo se va a elevar la causa a juicio, nos dicen que todo va bien, que todo está a favor nuestro, pero no hay nada, la causa no se ha movido", expresó a Elonce TV, Jesús.Los hijos de Enrique se limitaron a dar información al respecto. Sólo dijeron que el asesino "está libre".