Día de la escarapela: los orígenes de este símbolo patrio que "cumple 207 años"

Belgrano, pronto a marchar al Alto Perú, creía necesario uniformar el uso de un símbolo que distinguiera a la fuerza propia del enemigo.



Un motivo "militar", pero claramente político en un momento crucial donde predominaba la ambigüedad: se estaba en guerra con los realistas, pero todo seguía haciéndose en nombre del rey de España y en el fuerte de Buenos Aires (sede de las autoridades) seguía flameando el pabellón real recuerda el historiador Esteban "Tito" Dómina.



El Triunvirato accedió al pedido, autorizando a Belgrano a usar una escarapela blanca y azul celeste. Esos mismos colores se habrían utilizado durante las Invasiones Inglesas por los criollos, pero no está corroborado que fueran los de las cintas repartidas por French y Beruti el 25 de mayo. Entusiasmado, el 27 de febrero Belgrano creó la bandera con esos mismos colores y el Triunvirato le prohibió su uso, conminándolo duramente.

No está claro por qué se eligieron esos colores. Probablemente porque eran los de manto y túnica de la Inmaculada Concepción, patrona de la Casa de Borbón. De ese modo no se sacaban del todo los pies del plato, como indicaba la estrategia dada en llamar "la máscara de Fernando VII" que los sucesivos gobiernos estiraron hasta 1816. Por cierto, hay otras versiones, pero ninguna contrastada históricamente.



La fecha del 18 de mayo como Día de la Escarapela Nacional tiene un recorrido burocrático que arranca con la Resolución del 13 de mayo de 1935 del Consejo Nacional de Educación, una Resolución posterior del año 1941, otra del año 1951 que trasladó dicha efeméride al 19 de mayo (posiblemente porque el 19 de mayo de 1810 un grupo de damas que entrevistó a Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios, lucían unos ornamentos de esos colores) y una más del año 1960 que repuso el 18 de mayo.



Más allá de las controversias que puede suscitar el asunto, lo único fehaciente es que la escarapela fue creada por el Primer Triunvirato el 18 de febrero de 1812 por pedido expreso de Manuel Belgrano, quien no tenía dudas ni vacilaciones acerca del propósito independentista de la hora.

La Voz del Interior.