Temporal en Chaco: Sargento salvó a un hombre que se ahogaba en un canal

El sargento Fabio González de la Compañía de Ingeniero de Monte 3, que tiene asiento en Corrientes, fue asignado a las tareas de rescate y socorro por los temporales en Chaco.Si bien hay muchos militares en igual situación, González fue reconocido por efectuar el rescate de un hombre que se estaba ahogando en un canal de la localidad de Charata, una de las más afectadas por las lluvias.Junto a otros oficiales del Ejército Argentino y personas de la Municipalidad, González se dispuso a efectuar el salvataje de unas 60 familias que estaban atrapadas en medio de los campos."Cuando me acerqué al lugar, vi a unas 60 personas agitando los brazos. Pasé por arriba de un puente y vi que uno de los jóvenes me señalaba hacia el agua.", detalló a Cadena 3 el sargento.González dijo que en ese momento frenó el camión y comenzó a caminar por la costa. "y entonces, empecé a correr en paralelo a la persona. Mi idea era pasarlo para adelantarme y después poder atraparlo".El sargento iba equipado con todo su traje: borceguíes, ropa de combate y arriba otro equipo por el frío. Su primer pensamiento fue sacarse la campera pero esto podía provocar que su ropa se enganchara con las ramas que arrastraba el canal.. Cuando empecé a buscarlo en el agua, me di cuenta que no flotaba más. En ese segundo, empecé a pensar en mis hijos y mi mujer. Me di cuenta que estaba en medio de un canal con una enorme correntada y dije: 'Qué hago acá'. Y la idea fue bloquear ese pensamiento", recordó.Una ola lo sorprendió y allí vio al hombre que estaba boca abajo. El sargento pensó que ya estaba muerto. "Pensé que ya no se trataba de salvar a una persona, sino de rescatar un cuerpo", confesó."Me metí más al medio y sentí cuando me rozó por debajo. Metí la mano y lo agarré de la espalda y lo levanté", contó.Las imágenes del video que se hizo viral son después de la odisea. En las mismas se puede ver a González alzando por los hombros al hombre con vida. También se lo ve al sargento extenuado y arrastrando sus pies por el cansancio, mientras intenta salir del agua., dijo finalmente.