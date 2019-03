Video: Persecución y disparos a un pesquero ilegal chino en aguas argentinas

La Prefectura Naval informó que persiguió a un buque chino que intentaba pescar de manera ilegal en la zona económica exclusiva de la Argentina.Según detalló la fuerza en un comunicado, la embarcación fue perseguida por tres horas, durante las cuales intentó colisionar al guardacostas de Prefectura y puso en riesgo la vida de la tripulación."En un peligroso operativo para preservar nuestros recursos pesqueros, efectivos de la Prefectura Naval Argentina, a bordo del guardacostas GC-24 "Mantilla", protagonizaron una riesgosa persecución para capturar al buque "HUA XIANG 801", de bandera china, que fue detectado pescando ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva, a 199 millas náuticas (alrededor de 358 kilómetros) del Golfo San Jorge", indicó Prefectura.

El hecho comenzó a la medianoche cuando la fuerza detectó al buque a unos 1000 metros del límite exterior de la zona de exclusión. Según se indicó, la embarcación "no emitía información de localización satelital mediante su equipo de AIS y su posición no coincidía con la flota pesquera argentina monitoreada por Prefectura en el área"."El "Mantilla" inició navegación hacia el pesquero y constató que tenía sus redes desplegadas y las luces de faena encendidas, por lo que se activó el protocolo previsto para prevenir la pesca ilegal", añadieron en el comunicado.En primer término se efectuaron repetidas comunicaciones en español y en inglés y se emitieron señales sonoras, pero no hubo respuesta."Con la intención de escapar, el buque infractor liberó el ancla y empezó a navegar hacia aguas internacionales mientras apagaba todas las luces y liberaba sus equipos de pesca", detallaron desde Prefectura.Allí comenzó la persecución, durante la cual el pesquero chino intentó realizar peligrosas maniobras."Ante la falta de respuesta y siguiendo el protocolo de actuación, se dio la orden de efectuar disparos de advertencia hacia la proa del pesquero, con lo que se intentó frenar su marcha, sin afectar sus condiciones de navegabilidad para salvaguardar la vida de la tripulación", explicaron en el comunicado.Pero el buque chino no desistió de su intento de huida. "Luego de tres horas de intensa persecución y debido a la posición y trayectoria del pesquero, el guardacostas Mantilla interrumpió el operativo y regresó a su zona de patrullaje", indicó Prefectura.Los voceros aclararon que se solicitará a la Justicia la captura internacional del pesquero que huyó.