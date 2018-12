Cerraron cuenta de Twitter donde escrachaban a supuestos abusadores entrerrianos

El denominado efecto "Fardín - Darthés" se replicó a lo largo y ancho del país. Crespo no estuvo exento, ya que esta semana una ola de escraches circuló por las redes sociales.Al menos dos cuentas de Twitter, en cuestión de horas, se convirtieron en muros de referencia, donde un buen número de mujeres de la ciudad relataron sus dramáticas situaciones vividas. Historias recientes y episodios del pasado, se hicieron públicos. Sabido es la inmediatez de la viralización de este tipo de expresiones, por lo que las consecuencias del escrache no tardaron en llegar, ya que los textos incluían la identidad de los presuntos abusadores, publica FM Estación Plus.Más adelante explica: "Creé un espacio de Twitter con el fin de que las mujeres se sientan escuchadas, contenidas y acompañadas en aquello que les tocó vivir. En ese momento no dimensioné las consecuencias que podía traer y sin saber si eran verdaderos o falsos dichos testimonios, cometí el error de compartirlos con nombre y apellido. Nunca di nombres de quienes me pasaron los testimonios por una cuestión de seguridad y para protegerlas a ellas"."Debido a los relatos que se visibilizaron, las chicas nos dimos cuenta que estas cosas le pasan a la gran mayoría, en cualquier lado (casa, boliche, calle, etc.) y que no importa la edad que tengas", afirma la publicación.