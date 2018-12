Maestras integradoras reclaman a Iosper por atrasos en pago de reintegros

La respuesta de Iosper

Sobre la emergencia prestacional

Maestras orientadoras-integradoras reclaman a Iosper por atrasos en los pagos de reintegros a padres de chicos con discapacidad y problemas escolares. "En julio cobramos 6.000 pesos, siendo que deberíamos haber cobrado 10.925 pesos por una resolución de 2017, la cual no tuvo aumento este año", indicó a, Karen Hillairet, maestra integradora."Desde agosto, hay algunas colegas que no cobran ningún importe y Iosper se excusa con distintas problemáticas; que el dinero no está, que los fondos son insuficientes y que hay muchos reintegros por depositar", apuntó la docente.El reclamo de las maestras orientadoras-integradoras se ampara en la Ley de Discapacidad, "la que abala que el chico necesita de las terapias", y en ese sentido, Hillairet advirtió que "de ahora en más, las psicopedagogas sólo podrán facturar tres sesiones de las cinco que tenían porque hubo una reducción de prestaciones"."Las irregularidades están en los pagos, porque si hay tiempo para chequear si trabajamos, que también se controlen los reintegros a los padres", subrayó la docente, al tiempo que explicó: "A los padres se les otorgan reintegros por 10.000 pesos, más otras terapias alternativas. Y ante las demoras de la obra social, sabemos que un padre no cuenta con 40.000 pesos para poder pagarles a todos los profesionales"."Este es un camino incierto frente a nuestro sueldo pero no hemos dejado de brindar las prestaciones, porque es un derecho de los niños a la educación", remarcó.En la oportunidad, Hillairet señaló que las maestras orientadoras-integradoras se mantienen a espera de una reunión con Cañete. En tanto, evalúan convocar a movilizaciones para la semana próxima y amenazan con no comenzar con las clases el año próximo.Luego de conocerse el reclamo de las maestras orientadoras-integradoras, el titular de Iosper, Fernando Cañete, explicó aque, "a fin de año se produce el cuello de botella desde el punto de vista financiero". "El déficit con el que cierra la obra social repercute en esto, en tener que alongar los plazos y no poder cumplir en tiempo y forma como se venía haciendo", indicó.El funcionario provincial instó a "valorar a la obra social, porque está brindando un servicio que no le corresponde. Nada tiene que ver la educación con salud". Para Cañete, el pago de las maestras orientadoras-integradoras representa "una inversión anual en maestras de más de 30 millones de pesos, siendo que esto tiene que pagar el CGE o el Poder Ejecutivo"."Es una responsabilidad que vamos a cubrir en la medida que contemos financieramente con los recursos", se comprometió.En la oportunidad, confirmó que las docentes de rehabilitación serán recibidas por el gerente de Iosper y adelantó que, en el transcurso de este viernes, se les van a abonar los reintegros atrasados."En la medida que llegan los recursos, cancelamos y cubrimos la demanda por servicios prestados", aclaró, al tiempo que sentenció: "No hay plazos"."Los pocos recursos con los que cuenta la obra social los tiene que distribuir para cubrir todas las prestaciones. La facturación del mes de octubre fue de 39 millones y pagamos 24; la facturación de noviembre fue de 38 millones y también vamos a pagar 24. Indudablemente queda un remanente que se cancela progresivamente", detalló el funcionario provincial al confirmar un déficit "por 70 millones de pesos" que representa un 1.8 anual.En ese marco, Cañete desmintió una crisis en Iosper. "La obra social padece la fuerte devaluación, que en el año fue de más del 100%, y una inflación que superará el 45%, cuando Iosper solo recibió el 22% de ingresos de aportes de los trabajadores y del Estado", detalló, al tiempo que subrayó: "Se produce un desequilibrio que se demuestra en los números"."Si el Estado nacional sigue desentendiéndose de la salud, tendré que declarar la emergencia prestacional para garantizarle al afiliado la cobertura necesaria en un determinado momento, que es cuando se enferma, además de reprogramar los servicios para brindar la cobertura que necesite el afiliado", advirtió el titular de la obra social provincial."Iosper no está en crisis, pero los impactos de la economía afectaron muchísimo y la preocupación es permanente por parte de los prestadores", remarcó. "Cubrimos las prestaciones en la medida de las posibilidades, pero no hay recursos", insistió.