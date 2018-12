Apartaron del cargo a docente denunciado por agresiones y abuso de autoridad

Según confirmó Héctor De la Fuente, titular de la Departamental de Escuelas, "se resolvió separarlo de su función de docencia en todos los niveles y se le reasignan tareas administrativas mientras se sustancia el sumario" y aclaró que debido a las denuncias por "insultos" a los alumnos "no podrá tener contacto con estudiantes".



En paralelo, Marta Landó y los vocales del CGE determinaron "que se garantice a los estudiantes la realización de las mesas que fueron, momentáneamente, suspendidas con otros profesores del área para que se los evalúen", informó De la Fuente.



Recordemos que el docente fue primeramente escrachado en la puerta del Instituto Elizalde y luego tres estudiantes efectuaron una denuncia ante la fiscal Carolina Costa por agresiones e insultos y abuso de autoridad.



Según especificó la rectora del Instituto, María Elba Cerrato, radicó la denuncia policial a partir del hallazgo de carteles atendiendo a la gravedad de lo que allí se declaraba: amenazas, acoso y abusos a alumnos de la institución.



De la Fuente expresó que "el docente dictaba Psicología, se desempeñaba en la Tecnicatura de Enfermería y además tenía asignadas horas cátedras en la Escuela Secundaria María América Barboza. Se lo separa de todas las horas por decisión del Consejo y por otra vía prosiguen las denuncias penales en el ámbito legal".



Sobre la asignación de tareas administrativas al docente apartado, el titular de la Departamental expuso que "el profesor tiene derecho a su defensa y en el mientras tanto puede seguir percibiendo su salario hasta que haya una resolución en su contra o a su favor. Yo aún no he tomado la decisión sobre en qué lugar se desempeñará y aún no lo notifiqué de esta resolución del CGE porque volví de Paraná durante la noche con esa información". (Reporte 2820)