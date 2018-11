El Ventilador: Algunas opiniones sobre la educación sexual en las escuelas

El tema fue tratado en la edición de este jueves de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

En nuestro país en 2006 se sancionó una ley que dispone que los niños y jóvenes reciban educación sexual integral en los establecimientos escolares.Pero a pesar de llevar 12 años de vigencia, la norma no se cumple en forma estricta porque desde que fue sancionada hasta el día hoy, existen tensiones y resistencias respecto a un tema sensible y delicado.-"Los colegios en los que se da educación sexual con ideología de género es donde justamente mayor porcentaje de embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual se registra estadísticamente".-"Me gustaría que la joven estudiante de medicina aclare que cuando ella habla de adoctrinamiento por parte de la ESI y la `quita de identidades´ de las personas ¿qué pasa con las personas trans, queer, no binarias, entre otros que no encajan en el concepto binario biológico de varón/mujer? ¿Quién brega por la identidad que se les quita a ellos?".-"Conozco instituciones educativas atravesadas por lo religioso (cristiano) donde se tergiversa la ESI con la perspectiva de género, y transmiten su propia versión recortada y empobrecida de esta ley bajo la denominación `educación para el amor´. Quería preguntar a los presentes si hay algún dispositivo donde se denuncie esta falencia educativa".-"Hacerles un dibujo en el pizarrón no enseña nada. Los padres deben encargarse".-"Agradezco a la diputada por citar la resolución 340 del Consejo Federal de Educación, ahora bien, la recorrí completa y esa norma habla de educar en igualdad y en ningún lado habla de ideología de género. Me llama la atención porque usted ha deformado la norma que cita".-"Que tema el de hoy. Cuando se mezcla ideología, religión y biología. Bueno, cómo mamá de dos niñas y considerando que van a colegios católicos creo que vienen esquivando el bulto. Yo las hablo pero me parece que falta la visión de un tercero sin tanto miedo ni sentimientos de culpa a lo que nos criaron".-"Quisiera saber ¿cómo se evaluó la edad donde todo se reconoce por igual por su inocencia natural del niño/a para inculcarle ideas de igualdad sobre géneros?".-"Me parece que a la legisladora se le pasó toda la normativa de derechos. Tenemos leyes que explican que les niñes son sujetos de derecho y no propiedad de sus padres para que elles decidan sobre cómo y sobre qué deben educarlos, nadie discute que se enseñe matemática, por ejemplo. Cuando dice que no quieren imponer, pero quieren mantener el género binario varón-mujer, `lo normal´ se está imponiendo. La ESI transmite respeto por la autopercepción y por la normativa vigente respecto de derechos humanos".-"La señora diputada Carmen Toller habla de `imponer´ desde niños ciertas conductas por parte de los educadores. Pero qué me dice de la abrumadora mayoría de padres que imponen roles de género desde niños, como por ejemplo con el tema de los juguetes. Para las nenas una cocinita, escobas o un bebe, y para los niños herramientas y autitos. Marcando un sexo patrocinador y otro subordinado. El `miedo´ a la `ideología´ de género no es más que una clara homofobia tácita".-"Hay docentes que se extralimitan en enseñar contenidos. Lo hacen según su ideología y lamentablemente (hay muchos casos) se presentan como únicos válidos".-"En la escuela normal no todos estamos conformes con de la forma que se enfoca la ESI".