La educación sexual, asunto del Estado y de las familias

Cómo se dicta ESI en Entre Ríos

"Ningún docente puede enseñar algo que vaya en contra de los principios del Estado"

Pablo Álvarez Miorelli, docente

"Hay que trabajar las desigualdades, los estereotipos"

Carolina Heis, Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CTA

En nuestro país en 2006 se sancionó una ley que dispone que los niños y jóvenes reciban educación sexual integral en los establecimientos escolares.Pero a pesar de llevar 12 años de vigencia, la norma no se cumple en forma estricta porque desde que fue sancionada hasta el día hoy, existen tensiones y resistencias respecto a un tema sensible y delicado.A su vez, la controversia respecto a cómo se enseña Educación Sexual en la escuelas se profundizó a raíz de un proyecto que se debate en la cámara de diputados de la Nación y que intenta modificar la norma vigente. Puntualmente deroga la disposición que establece que cada escuela puede dictar educación sexual según su ideario.En Paraná como en otras ciudades de país, campañas y movilizaciones identificadas con los pañuelos celestes y rosados tomaron fuerza en los últimos meses reactualizando un debate que en parte vuelve a la palestra como corolario del tratamiento de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que dejó expuesta en el Congreso, la necesidad de educar en salud sexual.Con lemas del estilo "con mis hijos no te metas" o con consignas en contra de la denominada "ideología de género" están de un lado actores religiosos, sociales y políticos que manifiestan su descontento sobre los contenidos que se dictan en las escuelas respecto a estos temas, y se preguntan quiénes son los profesionales que están a cargo de brindar esa información tan importante para el desarrollo de los chicosY por el otro lado, están las instituciones y referentes que subrayan que la educación sexual integral es un derecho inalienable, que se enseña de acuerdo a la edad de los estudiantes, desde el respeto y la libertad, y fundamentalmente está dirigida al cuidado del cuerpo y la salud para prevenir abusos, discriminación y maltrato., indicó que "hay una cuestión que hay que clarificar.Que nosotros no pensemos desde el sistema educativo, como representantes de los idearios libertarios, que al menos este país desde 1819 no podemos entender cuáles son los procesos culturales que desembocan en situaciones de violencia, significa que todavía nos falta leer muchísimo".La identidad no es solamente una herencia genética congénita y centrogenética, es una construcción cultural, política y pensada desde lo biológico hacia lo que la cultura nos aporta", dijo.Asimismo, consideró que "Argentina tiene una estructura jurídica de avanzada. Con la Ley de Educación Sexual piensa el sistema educativo, que se vincula con salud, con el sistema judicial. La identidad es un derecho al género.No podemos poner en tensión los roles que tiene que tener el estado como garante de derecho, sino volvamos a refundar el país"."Una cosa son las resoluciones que no son vinculantes y otra cosa es que entendamos cómo se configura la normativa legal que hace a las prácticas de vida de todos los días. Las leyes, sobre todo las referidas a educación, fueron acordadas por legisladores nacionales, los representantes de las provincias, los órganos ejecutivos del ministerio, Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría de Educación de la Nación, además de los miembros con representación paritaria, es decir, los sindicatos docentes", agregó.Manifestó que "todos los actos son ideológicos en el sentido humano de lo político. Hasta el nombre que nos pusieron tiene una carga semántica ideológica".Los programas de educación sexual se pueden abordar inclusive a través de plataformas virtuales", señaló.Explicó que "en 2003 tuve mi primera certificación en los primeros talleres de ESI desde el estado nacional. Se nos fijan los contenidos. Sí está explicitado qué es lo que se va a enseñar, para eso están los diseños curriculares desde el nivel inicial".", resaltó., dijo que "la ley, tal como está planteada, me parece sumamente válida.".Comentó que ", porque la ESI está planteada desde la niñez hasta la adultez. Atraviesa todos los niveles.".", dijo.