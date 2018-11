Crece el Río Uruguay y en Concordia se acerca a los 7 metros

El parte diario emitido por el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande revela que hasta las 15 de mañana miércoles el Río Uruguay no superará los 8 metros frente al Puerto de Concordia y los 8,30 en la vecina ciudad uruguaya de Salto. En los próximos días, el nivel del embalse de la represa tenderá a los 35,30.



A las 18 de este martes, según lo revela la escala de Prefectura Naval Argentina, el río frente a la capital del citrus tenía 6,96 metros, mientras seguían produciéndose precipitaciones en varias localidades de la cuenta inmediata como también aguas abajo de Salto Grande.



Los caudales que está recibiendo el lago no son menores. En las últimas 24 horas llegó a 7571 metros cúbicos por segundo mientras que las 8 de este martes se erogaban 8661 m3/seg., con el embalse llegando a 35,01 metros.



La información publicada por Salto Grande se completa con las predicciones de lluvias en varias localidades costeras. Salta a la vista que en algunas de ellas, como es el caso de El Soberbio, San Javier, Santo Tomé y Paso de los Libres, se aguardan en los próximos días precipitaciones de entre 70 y 81 milímetros. Es de suponer que aportarán más agua al río y al embalse.



La red telemétrica de la represa, cuyos pluviómetros registran las lluvias hora tras hora en distintos puntos de la cuenca, revela que la caída de agua ha sido hoy considerable, aunque no tan abundante como ocurriera en la franja oeste de la provincia de Entre Ríos.



En Federación el pluviómetro de la red telemétrica muestra 101 milímetros en lo que va de este martes, con picos importantes en las primeras horas del día. Lo mismo en Monte Caseros, donde el acumulado llegó a 80 milímetros.