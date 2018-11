Atleta no vidente entrerriano se coronó campeón en una competencia en Ushuaia

El vialense Germán Schlude logró consagrarse campeón en la final del tradicional torneo Facundo Rivas que se disputa en Tierra del Fuego.El certamen, organizado por el Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados tuvo una excelente actuación del entrerriano que se impuso en la modalidad de atletismo adaptado, en donde estuvo acompañado por su entrenador José Villagra y el guía Nacho Pignataro.En su momento, el vialense consiguió ser subcampeón argentino en categoría Mayores en el Open Internacional de atletismo paralímpico en Chaco. "No tengo palabras más que de felicidad para describir esto que estoy viviendo", reconoció el atleta no vidente.Schlude formó parte del tradicional certamen organizado por el Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD) en el que estuvo acompañado por su entrenador, José Villagra y su guía Nacho Pignataro.Tras el éxito, el atleta manifestó: "No tengo palabras más que de felicidad para describir esto que estoy viviendo. Aquí, en un día hermoso y bajo un sol tibio del sur argentino".Previamente, Schlude cuenta con hechos de éxito, como la oportunidad en que fue subcampeón argentino en categoría mayores del Open Internacional de atletismo paralímpico, que se desarrolló en Chaco. Ese es el torneo más importante de Sudamérica, publicó Germán es hijo de Claudia Barzanti (docente) y Javier Schlude (enfermero), con quienes vive en Viale, junto a su hermana. Nació prematuro, a los 7 meses y tuvo retinopatía en el ojo izquierdo, el cual no se formó correctamente. En tanto en el derecho tenía visión, hasta que a los 9 años sufrió de cataratas y perdió la vista completamente.