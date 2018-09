Crespo y zona: 1500 personas donaron su cabello para pacientes oncológicos

Integrantes de la filial de "Pelucas de Esperanza" de Crespo, Lic. Luciana Pach, María Inés Machovec, Loly Gassmann y Camila Schmidt, comentaron sobre las actividades que llevan adelante desde esta ONG.



Tiene un banco de pelucas destinadas a pacientes oncológicos que estén atravesando por el proceso de quimioterapia, las que son confeccionadas con pelo natural donado por la comunidad.



? Desde su creación, la filial sigue sumando cada vez más voluntarias: ¿Tienen una estadística de cuántas personas ya donaron parte de su cabello?



? (Gassmann) Desde que se conformó la filial, en Crespo y alrededores son más de 1.500 las personas que han donado, entre niñas y mujeres y también hombres, que han tenido largo el cabello y se lo cortaron para ayudar a esta institución. Hay un registro donde se anotan la donaciones y personalmente las llevamos hasta Gualeguaychú, donde está la sede de la ONG. Es para destacar que peluqueros de Crespo se han sumado, lo que nos permite continuar con esta tarea solidaria.



? (Machovec) Con los interesados que se contactan, reservamos un turno para el corte, que debe ser de un mínimo de 15 cm. Posteriormente hacemos mechitas chicas para lograr que el pelo quede manejable y no se pierda. Si está teñido no afecta, porque se puede hacer una peluca y luego se unifica el color. A lo donado, le ponemos un moño con un lazo y el nombre de la persona que lo aportó, le sacamos una foto y lo presentamos en la página de Facebook. Finalmente, Loly (Gassmann) lo lleva todo junto a Gualeguaychú, donde está el taller para el armado de las pelucas. Nosotros nos ocupamos de la recolección, somos un eslabón, pero si quieren enviarlo directamente a la central, lo pueden hacer a Montevideo 98 (Gualeguaychú).



? ¿Por qué se sumaron al grupo?



? (Machovec) En mi caso, porque la familia de Loly es clienta de mi peluquería. Cuando su hija, Camila Schmidt, decidió donar su cabello y como había otras personas en Crespo que querían hacer lo mismo, me invitaron para ser de nexo y hacerles el corte. Enseguida empezamos a trabajar y hace casi dos años ya que estamos en esta tarea.



? (Gassmann) Camila donó su pelo el 12 de diciembre de 2016, siempre estuvo decidida a hacerlo. Nos demoramos un tiempo hasta que buscamos el lugar, porque no sabíamos dónde. Fue así como a través de la Fundación Arco Iris del Hospital San Roque, llegamos a esta ONG. Esa noticia se hizo viral y muchas nenas también lo querían hacer. Nos comunicamos con Evangelina García Blanco, fundadora de "Pelucas de Esperanza", pedimos su autorización y en menos de un mes, entre diciembre de ese año y enero de 2017 se hicieron 55 cortes y ahora van más de 1.500?



? (Pach) Hay que resaltar que el corte para la gente que va a donar su cabello, es gratis. No hay una cuestión económica de fondo?



? ¿Qué deben hacer las personas que necesiten tener esa peluca?



? (Gassmann) Algunas personas las han solicitado en la filial y nosotros lo que hacemos es darles un número de teléfono de quien es la encargada en Gualeguaychú. Por whats app, tienen que mandar una foto de la paciente cuando tenía su cabello, para fabricarle una peluca parecida. Deben adjuntar cierta documentación, con el diagnóstico de la enfermedad. Sabemos que en Crespo hay 6 pelucas en uso?



? La "Tarde Solidaria" que están preparando ayudará a difundir aún más esta tarea, ¿cuáles son las expectativas?



? (Pach) Es un evento que tiene varias facetas? El viernes 14, a partir de las 20.00, en el Salón de la Fundación Solidaridad, se ofrecerá una charla, denominada "Huellas en mi cuerpo". En la misma, se brindarán aportes para las personas que han perdido el cabello, por el tratamiento que se vienen realizando. Se contará con la presencia de Evangelina (García Blanco), quien nos va a explicar lo que hacen en Gualeguaychú, porque podemos charlar de esto, pero que ella misma venga a contarnos es muy importante. Se abordarán también aspectos psicológicos y desde una cuestión más práctica de la paciente que recibe la peluca y lo bien que le hace en todo aspecto, porque la persona que tiene que atravesar esta situación, se ve muy afectada en ese sentido. Si bien no en todos los casos se pierde el cabello, normalmente vemos a la persona con cáncer con un pañuelo en su cabeza. Con esta charla, queremos ayudarle a transitar ese momento de la mejor manera. Hay personas que sufren niveles de depresión más altos, si se ven mal?



? (Gassmann) El sábado 15 seguiremos en el salón de la Parroquia del Rosario. Entre otras actividades, de 14.00 a 19.00, se llevará a cabo la "Tarde Solidaria", donde habrá profesionales de la peluquería, de maquillaje, manicuría y cosmetología, que donarán su tiempo, en beneficio de esta ONG? (ElObservador)