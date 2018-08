Morella Llanes, un ejemplo de amor por el deporte

La joven contó que empezó en la gimnasia, "porque mis dos papás son entrenadores y lo hacía como un momento divertido a pasar las horas que mis papás estaban en el gimnasio. La persona que se convirtió en mi madrina de confirmación era convirtió en mi ídolo. Ellos no querían que haga gimnasia y me mandaban a otros deportes: futbol, patín, básquet. Llegó un momento que cuando tuve que elegir, elegí la gimnasia sin ninguna duda"."Nunca a nada le encontré la adrenalina que le encontraba a la gimnasia; de superarme a mí misma. Yo jugaba mucho en el gimnasio y siempre me ponía a hacer cosas nuevas que para mi edad eran súper difíciles. Eso lo que más me llamó a atención para decir `voy a ser gimnasta`. De ahí comencé a hacerlo con más seriedad y ahí pude comenzar a competir", manifestó.El octubre de 2009, la joven sufrió la primera lesión. "Me arrepiento muchísimo porque la lesión fue por un pavada, porque estaba jugando en el momento que tenía que entrenar, no me estaba concentrado y tenía que hacer un ejercicio nuevo. Hoy a todas las chicas les recomiendo que no hagan chistes antes de las pasadas. Fue algo muy triste porque estaba clasificada para el panamericano de Cuba, para los YOG de Singapur y en la pre selección para los Juegos Olímpicos Londres 2012. Por eso previamente Estados Unidos me había llevado a entrenar con ellos"."Me perdí muchas cosas, sueños que se me derribaron. Todos los deportistas tenemos el sueño de ir a un Juego Olímpico y estuve a muy poco y tuve esa lesión que me llevó a hacerme 5 cirugías y hasta el día de hoy se me complicaba volver a lo que tanto amo que es la gimnasia", puso relevancia Llanes."Después que me operaron tuve un accidente, me caí en un pozo y estuve 4 años parada, hasta que me dieron el diagnóstico de que estaba roto de nuevo. Me fui hasta Rosario, sola, porque mis papás creían que estaba todo bien hecho, pero con la caída se volvió a romper. Ahí tuve mi otra cirugía, pero volví a hacer gimnasia. Volvía y sentía una limitación muy grande. En 2015 me operaron pero a los dos meses me tuvieron que volver a hacer la cirugía; después de la recuperación volví y con más ganas de estar en la selección nacional", aseveró.En marzo de 2016, en una salida de viga volvió a lesionarse. "Fue otra vez la rodilla y volví a entrar al quirófano y mis papás sufrieron como padres y como entrenadores, sobre todo viendo que mi recuperación cada vez es más lenta".Hoy, su primer objetivo es "volver a la selección mayor que es volver al lugar que yo dejé y después ver cuál será el próximo objetivo. No tengo dudas que voy a poder volver a la selección que es para lo que estoy trabajado; quiero demostrar que estoy par mucho más y quiero hacerlo en el nacional en Santa fe y no dejar dudas que estoy para ocupar ese lugar", dijo.Llanes, al ser consultada, dijo que se considera un ejemplo del "sí se puede", sobre todo teniendo en cuenta las lesiones que sufrió y que sin embargo, quiere seguir compitiendo. "Me considero un ejemplo en muchas ocasiones, dado que siempre salí adelante y nunca bajé los brazos. Cuando vuelvo a la gimnasia vuelvo con mucha felicidad y muchas ganas"."Las limitaciones físicas me impiden seguir creciendo y después de cada lesión es un camino muy lento y despacio, de no poder realizar todo lo que quisiera, pero sin embargo sé que esperando y todo a su tiempo va a llegar. Realmente si se puede. Siempre se puede", dijo para finalizar.Fuente: tambienesdeporte.com.