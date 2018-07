"Lo que mejor le puede pasar a un papá es que su hijo sepa mucho de tecnología"

Según advierten investigadores, los usuarios que jugaron al juego del "Momo", aseguraron que si le enviabas un mensaje desde tu celular, ésta respondía con imágenes violentas y agresivas. Incluso hay quienes afirmaron que les han contestado a los mensajes con amenazas y revelando información personal.El pequeño viajó a Rosario, durante las vacaciones de invierno, y junto a su prima, comenzaron a ver el video de una youtuber que pretendía desafiar al juego de terror que se popularizó en el último tiempo. Lo hicieron en la tablet de la niña.que se emite por, dialogó con Cecilia Pastorino, especialista en informática y vocera de Argentina Cibersegura.. Surgió este, que es uno de los tantos que surgen a diario, algunos de los cuales son más peligrosos que otros", puso relevancia.Indicó que en este juego, "se busca incitar a la persona a que se contacte vía WhatsApp con un número de teléfono que es de Japón, según fue identificado., incluso en algunos momentos comienza a enviar información personal de su víctima".

No hay un monstruo que va a venir a tu casa

El "pertenecer a un grupo", lo que muchas veces determina el realizar estos retos virtuales

"No se trata de ningún monstruo,Buscan lograr que hagan distintos desafíos y simplemente molestar. El problema es cuando el que está de este lado, es un chico, que interactúa con estas personas desconocidas", hizo hincapié la especialista.En el mismo sentido afirmó: "Muchos chicos, a raíz de esto, son expuestos a videos violentos, son incitados a enviar más información y no entienden realmente el peligro. Ningún monstruo va a venir a su casa, pero sí es peligroso porque están hablando con un desconocido que los está manipulando"."Muchas veces los chicos se ven incitados a involucrarse en esto por esta cosa de `pertenecer`. A mí me pasaba cuando era chica que si no veía una película de terror, te trataban de miedoso, te dejaban afuera del grupo y por tanto había que mirar la película aunque no te guste. Esto pasa entre adolescentes y preadolescentes, si no te animás, lo hacen igual, por una cuestión de pertenecer. Claramente no es el mismo riesgo ver una película de terror que contactarse con desconocidos", indicó asimismo Pastorino.En tanto, puso relevancia en que "".Además recomendó: ". Deben preguntar por qué sus hijos recurren a estos retos virales, por qué recurren a hablar con desconocidos en Internet antes de dialogar con sus propias familias, amigos. Deben acercarse desde el lugar de saber qué les gusta, con quiénes interactúan".Y recomendó que los padres recurran al material de Argentina Cibersegura () "para informarse, ver guías, preguntas disparadoras. Lo mejor que le puede pasar a un papá es que su hijo sepa mucho de tecnología, de esa manera le va a poder enseñar, es la mejor manera de acercarse", dijo.