Córdoba, La Pampa y Santa Fe se suman al reclamo por multas en la Ruta 9

Sociedad Consumidores demandarán a Córdoba por multas a las que consideran ilegales

Automovilistas de Córdoba, La Pampa y Santa Fe se sumaron en las últimas horas al reclamo colectivo impulsado por la Asociación de Consumidores de Santiago del Estero (Adecse) contra la provincia de Córdoba por el cobro de infracciones de tránsito en rutas de esa jurisdicción."Hemos recibido llamados de automovilistas de La Pampa, que se quieren sumar al reclamo colectivo así como también de una ONG de Córdoba, porque para ellos también la situación es preocupante por las multas que han recibido".Alexandro también se refirió a los dichos del ministro de Seguridad de Córdoba que se refirió a la denuncia realizada por la Adecse."Es una vergüenza lo que dice el ministro de Seguridad de Córdoba respecto de que somos hijos del rigor. Es una vergüenza, porque ¿cuándo realizaron la última calibración de los aparatos con los que miden?, ¿cuándo fue la última visita que ha realizado al oftalmólogo el policía que realizó la medición? Aquí no se trata del enojo de uno o dos locos, hay mucha gente afectada. En una sola tarde hemos recolectado casi 20 infracciones", afirmó.Destacó además que "todas las denuncias que recolectemos las vamos a girar la semana próxima a la Defensoría del Pueblo de la Nación".El dirigente señaló que "la otra semana, después del 26 de julio nos vamos a reunir con una ONG de Córdoba de Defensa del Consumidor, a la par que un abogado se ha puesto en contacto desde Santa Fe para seguir nuestros pasos".Añadió que "en La Pampa también hay mucho malestar porque hablamos en un programa de radio de esa provincia y hay gente que también está muy enojada por esta situación".Señaló que "el enojo no es por la infracción en sí, porque si el operativo fuera de prevención y control, no hay problema. Pero es netamente recaudatorio a nuestro criterio por la metodología que utilizan".Sostuvo que "la gente no niega la multa. Dice que no vio el cartel, pero no lo vieron porque no hay un cartel. No se niega la infracción sino la metodología y también, por otro lado, que hay una clara violación a la ley de Defensa del Consumidor en al artículo 4 que dice que se puede hacer el descargo en la provincia de origen".Durante la semana próxima, señaló que continuarán recepcionando las infracciones en la sede de la Adecse para luego, "hacer una presentación en la Defensoría del Pueblo provincial y luego, también haremos otra presentación en la Defensoría del Pueblo de la Nación".