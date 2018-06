Hubo pericias clave sobre la muerte de la maratonista entrerriana en una carrera

El accionar de la organización

Revelador dato

No llamaron a la familia

Hipótesis

La familia de la maratonista entrerriana Marlen Gieco, fallecida a mediados de mayo luego de participar de una maratón en la localidad santafesina de Monte Vera, será querellante en la causa. Lo confirmó en diálogo con, Leandro Corti, abogado de la familia de Marlen.Vale recordar que Marlen fue encontrada descompensada varias horas después de la finalización de la competencia de aventura de la que participaba.Las primeras versiones que circularon, aseguraban que había sido mordida por una víbora, pero también otras versiones argumentaban una deshidratación severa.Sobre el avance de la investigación, Corti apuntó directamente a la organización de la competencia. "Entendemos que hay muchísimas dudas que hay que despejar, cosas que a los familiares les genera mucho malestar, sobre todo, lo referido al desempeño de la organización del evento", dijo el abogado de la familia de Marlen Gieco.Al mismo tiempo, resaltó que "de los elementos que van surgiendo, vemos que el accionar de la organización deja mucho que desear. No se estuvo a la altura de las circunstancias con el dispositivo de búsqueda de Marlen".En el mismo sentido, Corti informó que hace unos días se llevó a cabo una medida de prueba consistente en una inspección ocular en el lugar del hecho.Al respecto, el profesional sostuvo que "se echaron por tierra algunas de las versiones que dieron los organizadores: dijeron que Marlen se había alejado entre 500 y 700 metros del circuito y eso fue descartado. Uno de los efectivos policiales que halló el cuerpo dijo que estaba a 70 metros del circuito", dijo a"Se dijo que la geografía del lugar impedía por la dificultad de acceso a una búsqueda efectiva. Cuando fuimos nos encontramos con monte nuevo, con escasa densidad de especies, se puede advertir de manera sencilla lo que se puede encontrar. No hay dificultad de acceso", afirmó.Asimismo, el abogado subrayó que "los familiares no fueron llamados por la organización" y aseguró que "la propia familia dio aviso a la policía y ahí, en menos de 15 minutos se encuentra el cuerpo".Sobre otro aspecto de la investigación, Corti enfatizó que "hay un déficit severo en las condiciones de seguridad en que se llevó adelante el evento", y en tal punto, indicó que "hay que despejar si no ha habido un proceder imprudente por parte de la organización"."El médico tratante dijo que fue determinante el transcurso del tiempo en el hallazgo del cuerpo", dijo.En cuanto a las líneas investigativas, Corti informó que son tres: si existió omisión de auxilio por parte de los organizadores, si hubo abandono de persona, u homicidio culposo."A las 11 y pico era el horario de largada y de acuerdo a la performance que tenía Marlen, debería haber llegado a más tardar 11.30 o 11.45. A las 12.30, se dio la voz de alerta por parte de otros corredores", confirmó.Por último, el abogado de la familia de la maratonista, admitió que le llama la atención uno de los requisitos de que deben firmar los participantes."La organización hace firmar lo que ellos llaman el deslinde de responsabilidad, donde reconocen que las actividades son de altísimo riesgo e incluso, hacen suscribir este consentimiento donde renuncian a la propia vida", dijo.