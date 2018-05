Sociedad

ANSES

Lunes 21 de Mayo de 2018

Cómo acceder y a quiénes alcanza la Ayuda Escolar Anual

El monto general es de $1250 y lo cobran las familias cuyo ingreso grupal no supere los $94.786 y el ingreso individual no sea de más de $47.393. Quienes no hayan percibido la prestación en marzo, pueden hacer el trámite por internet.