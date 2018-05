Gestionan contratación de empresa para buscar el ARA San Juan

El Ministerio de Defensa lleva adelante un proceso de contratación directa para asignar a una o varias empresas la tarea de búsqueda del ARA San Juan, el submarino de la Armada Argentina que desapareció hace 6 meses.



"Debemos esperar a que pasen los 10 hábiles para que las empresas presenten la documentación que le falta y recién allí podremos trazar una línea de tiempo posible", indicó a LA NACION una fuente de la cartera. De los 10 días hábiles que menciona la fuente, pasaron la mitad, ya que las 9 oferentes recibieron la semana pasada un instructivo con el material que debían detallar antes de que se comenzara la evaluación y comparación entre todos aquellos que pugnan por el millonario contrato.



"Se puede decir que la contratación está en espera a que las empresas entreguen la documentación. Una vez que se cuente con todo el material, recién la comisión evaluadora comenzará con la tarea de elegir a la o las ganadoras", detalló una fuente que siguió de cerca la primera etapa de la búsqueda, en la que llegaron a participar más de una docena de países y que, en la actualidad, se redujo a una corbeta de la Armada con un par de radares.



La comisión que definirá el futuro de la búsqueda está integrada por seis personas, tres titulares y tres suplentes, que, además de evaluar a los oferentes, se apoyan en consultas técnicas que pueden hacer a diferentes áreas de la Armada, como el Servicio de Hidrografía Naval (SHN).



Si bien en los pliegos los plazos son muy claros, por ejemplo, desde la semana que viene la comisión debería tener 5 días hábiles para expedirse, cada vez que se decide consultar por algún tema técnico a un organismo o funcionario, esos plazos quedan en pausa hasta que se reciba la respuesta. "La comisión evaluadora no solo se apoya en los antecedentes de las empresas, sino que también tiene en cuenta los informes de las comisiones técnicas", agregó la fuente, que no quiso arriesgar una fecha de finalización de la compulsa.



Las fuentes explicaron que lo que se viene, a partir de la semana próxima, es analizar las distintas situaciones por las que se puede descartar una empresa. Por ejemplo: que estén condicionadas, que no cumplimente con la documentación necesaria o porque el equipamiento ofrecido no sea el adecuado. También puede suceder lo contrario: que muchas empresas cumplan con todas esas pautas.



Una de las claves que más inquieta actualmente a los familiares es si las empresas están en condiciones de comenzar la búsqueda en el corto plazo. Al ser consultados por este punto, desde el Ministerio de Defensa dijeron a LA NACION que "todos los que ofrecieron cumplen con el requisito de contar con el equipamiento en caso de ser adjudicados hoy mismo".



Por su parte, la semana pasada el jefe interino de la Armada, el vicealmirante José Luis Villán, visitó en la Base Naval Mar del Plata a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan que continúan con su vigilia y, durante el encuentro, les dijo que la fuerza no tiene injerencia en el proceso de contratación directa. También sostuvo que podrían no estar presentes durante la búsqueda.



"La contratación es del Ministerio de Defensa, no de la Armada. Hemos propuesto el apoyo de gente que tenemos para incorporarlo a la comisión asesora técnica. No la legal ni la económica. Nosotros no tenemos ninguna injerencia de la empresa final que se contrate. No podemos influenciar desde el punto de vista económico ni legal", les dijo Villán a los familiares.



Durante el encuentro, que duró poco más de una hora y del que obtuvo una grabación LA NACION, el vicealmirante agregó: "La información que yo pueda tener durante esa búsqueda será la que la empresa privada quiera decirme. No puedo exigirle información. Como es una empresa privada ellos pueden hacer lo que quieran. Tienen un tiempo y un objetivo. Cómo ocupen ese tiempo y objetivo yo no tengo idea".



"Cuando sepamos cuál es la empresa elegida vamos a ponernos en contacto con ella. Pero si decide que no quiere que tengamos acceso a lo que hacen durante la búsqueda, yo no voy a poder hacer nada", concluyó Villán. Sin homenajes oficiales "Nosotros no podríamos hacer un homenaje el 15. Es un día de los familiares", fue la respuesta desde el Ministerio de Defensa ante la consulta de si se tenían previstos actos oficiales por los 6 meses de la desaparición.



"Para nosotros el 15 no cambia nada. Vamos a seguir con la búsqueda con la corbeta y los radares que disponemos en la zona", dijeron y agregaron: "El 15 es el día que cada familiar puede iniciar el trámite para la pensión, porque se cumplen los seis meses de la desaparición, pero es solo eso".



En tanto, recordaron que el jueves próximo se celebra el Día de la Armada Argentina. El acto central está previsto que sea en la dársena norte del puerto de Buenos Aires y contará con la presencia del titular de Defensa, Oscar Aguad. Aún no se confirmó si también participará el presidente Mauricio Macri.