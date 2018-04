El duro relato de otra víctima del cura Ilarraz

Pericia caligráfica



Policiales Ordenaron pericia caligráfica sobre cartas que víctima habría enviado a Ilarraz

Maximiliano Hilaraza vive en Chile desde hace 20 años y en la segunda jornada del juicio contra el cura Justo José Ilarraz por los supuestos abusos ocurridos en el Seminario, sufrió una descompensación al recordar lo sucedido cuando era menor.Tras su declaración, habló cony contó que "fue muy difícil tener que sentarte y volver a revictimizarte, tener que responder una batería de preguntas por todos lados. No se cuántas horas estuve, para mi fueron 80, se sienten como si fueran el doble".Y prosiguió: "A medida que relatás los hechos, se vienen imágenes, olores, un montón de cosas. En mi caso, cuando empecé a hablar sentí que alrededor no había nadie, estaba en la situación, en el pabellón, mi mente estaba en ese entonces".Consultado sobre una de las posturas de la defensa de Ilarraz, que sostiene que las víctimas están "organizadas", Hilaraza señaló que "es mentira. Yo me fui del Seminario y pasaron 30 años. Después me fui a Chile y no tenía ni idea. A Fabián (Schunk) lo vi ahora, al principio no lo conocía hasta que se presentó. Con algunos compañeros nos volvimos a encontrar después de 30 años y la verdad que fue gratificante, porque coincidimos en el relato sin haber tenido una charla previa y estamos contentos"."Espero que se lo condene y que a partir de este caso, toda otra persona que sea víctima de abuso sexual infantil pueda denunciar", indicó.Durante esta jornada, la jueza Alicia Vivian dispuso una pericia caligráfica sobre una serie de cartas que una de las víctimas habría enviado al cura y que ofician como prueba en el debate.Al respecto, Maximiliano afirmó que "son cartas que supuestamente yo le había escrito a Ilarraz, las leí pero no coincidían, a mi parecer, con mi letra. Los contenidos no eran congruentes con la vida que había llevado tanto en Argentina como en Chile, por lo tanto las negué, se pidió un perito caligráfico y hay que esperar los resultados. Independientemente de ello, demuestra la prohibición que tenía el cura de acercarse a las víctimas cuando fue trasladado a Tucumán y el siguió escribiéndonos, no sólo a mi sino a mi familia, mandando postales y es una forma de abuso psicológico".