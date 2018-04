Dumoulín sobre el juicio a Ilarraz: "Es un día altamente esperado"

Policiales Así llegó a Tribunales el cura Ilarraz acusado de abuso y corrupción de menores

El ex sacerdote José Pepe Dumoulín calificó a la primera jornada del juicio contra el sacerdote Justo José Ilarraz acusado por presunto abuso y corrupción de menores, como "un día altamente esperado"."Estas siete víctimas que hoy van a empezar a declarar se hacen eco de todas aquellas otras víctimas que quedaron ocultas y que por diversos motivos, no se han animado a llegar a denunciar", agregó."Fueron muchos desencuentros y peleas porque no éramos escuchados, incluso desatendidos y no tenidos en cuenta o dejados de lado por toda situación", rememoró, al tiempo que indicó: "No es nada fácil para una víctima el poder poner en palabras, algo tan intenso, íntimo y profundo como son los abusos sexuales".