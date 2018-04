Juicio contra Ilarraz: "Para las víctimas significa el inicio de la reparación"

Policiales Así llegó a Tribunales el cura Ilarraz acusado de abuso y corrupción de menores

La psicóloga Liliana Rodríguez, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, bregó por "la pena máxima" para el sacerdote Justo José Ilarraz, quien desde este lunes enfrenta un juicio por presunto abuso y corrupción de menores.Para la profesional, esta instancia judicial es una "reparación y justicia para las víctimas" después de 30 años que pudieron hablar.De acuerdo a lo que expuso tras cuatro años de trabajo junto a la Red, "hay más de 65 curas y mojas denunciados por abuso eclesiástico"."Es un plan sistemático porque los relatos que se escuchan son coincidentes, y el accionar de la Iglesia, que no tiene nada que ver con la fe, es responsable por los encubrimientos y traslados, de no rompimiento del secreto", remarcó al respecto.Para la psicóloga, "quien abusa, no lo hace solo una vez; quien abusa no es un enfermo y al no ser una patología, no es recuperable; y (el abusador) genera una trampa desde el punto de vista emocional, una manipulación tan sutil de una trampa donde rompe con la confianza no solo de la vi tima sino de toda la familia".Están citadas a declarar 75 personas; en los primeros días declararán las víctimas del hecho.Las audiencias se desarrollarán entre los días 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de abril, y 2, 3 y 4 de mayo. Luego, 7 y 8 es el turno de los alegatos de las partes.