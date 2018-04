El ex Zoo de Mendoza recibió más de 5000 pedidos de adopción de animales de corral y ya trasladó más de un centenar de ejemplares del paseo que funcionaba en el Parque San Martín, de la capital provincial, en el proceso de reconversión a Ecoparque que comenzó hace más de dos años.El plan de derivación y de adopción responsable lanzado por la dirección del paseo cerró esta semana la primera etapa de inscripción con una exitosa convocatoria de más de 5000 pedidos, destacaron hoy a Télam desde la Dirección Ecoparque Mendoza de la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia.Los ejemplares que se darán en adopción son de corral como aves, mamíferos y animales silvestres, como el Faisán plateado común, la gallina de Guinea, la Cabra de Angora sedosa, la cabra de Camerún, el antílope negro y el búfalo de la India.El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, señaló que "a poco menos de un mes del lanzamiento del programa, damos por finalizada la primera etapa de recepción de solicitudes"."A partir de la gran cantidad de pedidos que recibimos, más de 5.000 al día de hoy, la Secretaría de Ambiente, a través de Ecoparque, procede a realizar la primera selección de adoptantes", agregó el funcionario.Mariana Caram, directora del Ecoparque Mendoza, aseguró que comienza ahora el proceso de evaluación de los adoptantes. "Vamos seleccionar a los mejores candidatos de este primer llamado y, si fuera necesario, se abriría en el futuro un segundo llamado"."Es un proceso arduo, donde se evaluarán todas las solicitudes para seleccionar a quienes ofrezcan a estos animales una calidad de vida similar a la que tendrían en un santuario y demuestren estar comprometidos con el cambio de paradigma que proponemos desde Ecoparque", añadió Caram.El ex zoológico de Mendoza está en proceso de reconversión a Ecoparque, cuya apertura está prevista para 2019, luego de su cierre tras la muerte de 70 animales a fines de 2016, que derivó en acusaciones cruzadas entre autoridades y empleados, una pelea que escaló a raíz de la muerte del oso Arturo y el traslado de la chimpancé Cecilia.Hoy el paseo mendocino continúa el proceso de cambio con el traslado de 102 animales a santuarios, como el de Esteros del Iberá en Corrientes o el Santuario de Sorocaba en Brasil, destino final de la chimpancé "Cecilia".Las 5000 solicitudes fueron de establecimientos públicos y privados -personas físicas o jurídicas- que ahora deberán cumplir certificaciones de calidad y protocolos que aseguren el bienestar de los animales, según la Ley provincial 8945/16, y serán evaluadas por la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza y la Dirección del Ecoparque.Los adoptantes seleccionados deberán pasar por un proceso que está dividido en tres etapas: preselección, selección y autorización, fases en las que deberán presentar antecedentes que muestren que darán condiciones de El ex Zoo de Mendoza recibió más de 5000 pedidos de adopción de animales de corral y trasladó más de un centenar de ejemplares del paseo que funcionaba en el Parque San Martín, de la capital provincial, en el proceso de reconversión a Ecoparque que comenzó hace más de dos años.El proceso incluye una entrevista personal y en algunos casos la visita al lugar que recibirá al animal, y una vez seleccionado, el adoptante presentará ante la Dirección de Ecoparque el protocolo de identificación, sanitario, de control reproductivo y de traslado propuesto.Quienes reciban a los animales no podrán venderlos, darlos en adopción o incluirlos en actividades de caza.