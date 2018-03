Fatal accidente sobre Ruta 18: una mujer permanece en terapia intensiva

El hombre permanece junto a su esposa en el hospital paranaense, a la espera de su evolución. El niño no sufrió lesiones y ya está en Iguazú, su ciudad de origen.Chagas, en diálogo con, contó queConsultado respecto a su hijo, que viajaba junto a Chagas y a su esposa en el siniestro fatal, aseguró:Contó queMe comuniqué con gente de mi cuidad y me contó que muchos de los que habían estado lesionados, llegaron hoy a Iguazú".Mencionó que "los más graves fuimos trasladados a Paraná y los que estaban en estado más leve, fueron llevados a Villaguay"."El colectivo despistó, se dio de frente con ese puente. No nos dio tiempo a nada. Fue muy fea la situación", describió Chagas.El colectivo procedente de la ciudad de Iguazú, en la provincia de Misiones, que trasladaba a niños de entre 8 y 12 años pertenecientes a una Escuelita de fútbol, chocó contra un puente en construcción y quedó incrustado en la base de la estructura.