Trágico accidente: "El colectivo despistó y recorrió 80 metros por la banquina"

Sociedad Imágenes desde el aire del fatal choque de un colectivo en la ruta 18

Policiales Son tres los fallecidos en el accidente del colectivo que trasladaba niños

Dos choferes y uno de los padres de los niños integrantes de la delegación que se dirigía desde Misiones a Córdoba, perdieron la vida cuando el colectivo en el que se trasladaban impactó contra un puente a la altura del kilómetro 105, de la Ruta Nacional 18, en el departamento Villaguay.El siniestro vial ocurrió este lunes a las 6 sobre el puente del Arroyo El Tigrecito, en el kilómetro 105 de la Ruta 18.Leandro Ortiz, papá de Maximiliano, uno de los niños que permanece internado en el Hospital San Roque de esta ciudad, contó aque ", no sé bien qué hora era. Mi hijo venía del lado de la ventanilla, empezó a estornudar, sentí que tenía frío por lo que le cambié de asiento. Cuando me estaba acomodando,. Me tiré arriba de mi hijo, prendiéndome por los barrales de los asientos, para protegerlo. No me acuerdo nada más hasta que reaccioné".Asimismo, confirmaron que "".