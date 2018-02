Escuela de fútbol de luto: "Habían organizado rifas y fiestas para poder viajar"

La Escuela de Fútbol Centro de Empleados de Comercio de Iguazú nació hace cuatro años y no tardó en convertirse en uno de los clubes referentes en las categorías infantiles de la Liga de Puerto Iguazú.



Por primera vez los chicos habían sido invitados a participar de la 23º Córdoba Cup. La delegación se compañía de los equipos de las categorías 2005, 2007 y 2010, todos bajo la conducción de Fernando Silvero (46), quien se hizo cargo de los entrenamientos desde el inicio mismo de la escuelita.



Más allá de que el proyecto fue encarado como una actividad recreativa, los chicos participan de los torneos que organiza la Liga de Fútbol de Puerto Iguazú y también en campeonatos de pueblos vecinos como Wanda o Puerto Libertad.



La primera gran experiencia de roce interprovincial para los chicos de CECI (Centro de Empleados de Comercio de Iguazú), como era conocida la escuelita había sido el torneo internacional Argentinitos que se realizó en San Carlos, Santa Fe, en octubre del año pasado.



Emiliano Perrone, cuyos hijos integran uno de los equipos contó que "para que los chicos puedan viajar, los padres organizamos ventas de pollo, rifas, fiestas y otros eventos para recaudar el dinero necesario. Si bien es cierto que el Centro hace su aporte, los gastos son muy elevados porque hay que pagar transporte, alojamiento, comida", detalló.



"Ese viaje a Santa Fe lo hicimos con la misma empresa y no hubo ningún problema. Los choferes fueron en todo momento muy correctos, no hubo nada raro", contó Perrone.



Sobre Alberto Azcurra, Perrone dijo a Clarín que "trabajaba en un supermercado de Puerto Iguazú y era un activo participante de una de las peñas de Boca, club del que era fanático".



Apenas llegaron las primeras noticias del accidente en el que murieron los dos choferes y un padre, los dirigentes del Centro de Empleados de Comercio partieron hacia Villaguay en una combi junto a los padres de los chicos que viajaban en el ómnibus accidentado.



"La empresa de colectivos se va a hacer cargo del alojamiento en Entre Ríos y vamos a ver cuándo podemos volver", dijo uno de los sindicalistas. Desde el Gobierno de Misiones ya habían puesto a disposición ambulancias para el traslado de los heridos a la provincia y también los medios para el traslado de los cuerpos, lo cual se concretaría este martes.