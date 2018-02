Video: El cuidado de los pies de los niños: Recomendaciones de traumatóloga infantil

"La vida pasa por los pies", sentenció ante Elonce TV, la traumatóloga infantil, Mariela Cantarini, quien se desempeña en el hospital materno-infantil San Roque de Paraná.



La especialista advirtió que "cualquier alteración en los puntos de apoyo del pie, produce alteraciones", fue por eso que recomendó la consulta con el traumatólogo a los dos años de vida del niño.



Respecto de los tacones en las niñas que juegan a ser princesas, advirtió en el programa A media mañana que "pueden producir lesiones si los usan todo el tiempo".



"El taco muy alto con una suela plana no corresponde porque si la chiquita se cae, se produce un esguince de tobillo", alertó al tiempo que extendió la advertencia a las mujeres. "El stiletto es el que más dolor y molestias genera, pero los tacones con plataforma no generan ningún tipo de problemas".



Respecto del peso de las mochilas remarcó que su peso debe ser de un 10% del peso del niño, porque superar ese peso, produce alteraciones en la columna.



"El peso los hace cambiar la posición de la columna", subrayó.



La traumatóloga infantil también aclaró que "una persona con pie plano, no necesariamente va a tener escoliosis, o hernia de disco".



"Si una persona pisa mal siente, inevitablemente, molestias en la columna, por lo que es prudente tener una plantilla", recomendó y encomendó el uso de un adecuado par de zapatos. Elonce.com