Caso de la muerte del rugbier: nació la hija de Genaro Fortunato

La muerte de Genaro Fortunato, de 25 años, en septiembre del año pasado recorrió el país.



En la madrugada de este miércoles nació su hija Francesca. La mamá es la ex novia del rugbier, Agostina Quiroga Arana, de 25 años.



El joven rugbier falleció después de que su novia Julieta Silva (29) lo atropellara a la salida un boliche.



Las versiones cruzadas sobre los acontecimientos que rodearon la trágica muerte implicaron en un primer momento a Agostina. La joven fue señalada como la tercera en discordia y origen de una supuesta discusión entre Fortunato y Silva. Esta hipótesis se fortaleció cuando la misma Quiroga confirmó en las redes que estaba embarazada de cuatro meses y que el papá era Genaro.



Pero la joven negó rotundamente la teoría que afirmaba que ella le había mandado un mensaje al rugbier la noche del 9 de septiembre y presentó su teléfono celular a la Justicia como prueba. Finalmente, quedó desvinculada del caso.



Su accionar ante la Justicia fue acompañado de un conmovedor mensaje en las redes sociales.



"No sé por qué tan temprano te fuiste, no lo entiendo todavía. Sólo Dios sabe lo mucho que te amé siempre y que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que no dejarás de sonreír. Lo único que te pido es que nunca nos abandones y seas el ángel de toda tu familia y en especial de tu hija", escribió Agostina en su cuenta de Facebook.



Fortunato y Agostina estuvieron cinco años de novios, se separaron a mediados del año pasado y el último contacto fue en agosto. La mamá de la chica dijo en su momento que "Genaro fue el gran amor de la vida de su hija".



La familia Fortunato se mostró siempre al lado de Agostina y, sin dudas, la noticia del nacimiento de Francesca ha representado una luz para quienes perdieron a Genaro el 9 de septiembre del año pasado.



Fuente: Los Andes.