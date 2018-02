Video: Descarriló un tren que llevaba vino y los vecinos "aprovecharon"

Un tren de carga que partió desde Mendoza y que transportaba vino, agua y carbón descarriló en San Luis y parte de los productos fueron robados por las personas que se acercaron al lugar del accidente.El siniestro ocurrió el domingo pasado y trascendió a partir del video que filmó uno de los testigos del incidente. En las imágenes se ve cómo ese hombre se aproxima a la formación y, al revisar la mercadería, comprueba que se trata del vino Finca Las Moras. Sin dudarlo toma una botella y comienza a arengar a las personas que lo acompañan a que se lleven los productos. "¡Alto vino!", se lo escucha decir entusiasmado.El video comienza con las palabras de la misma persona que filma: "¿Qué hace la gente?, acá venimos a alzar un poco de bebidas", y luego comienza a enumerar el jugoso botín: "Frizzé, vino, champán, agua mineral que es lo que tomo yo", para continuar su búsqueda, la que se detiene en las botellas de vino. "Hay que llevarse un poco. Mirá todo lo que está tirado acá si eso no lo alzan más, eso no lo venden", concluye.Según lo confirmó a Los Andes Carlos Funes, vocero de Trenes Argentinos Cargas, la formación partió de Palmira y tenía por destino Alianza, en Buenos Aires. Sin embargo, cuando transitaba la provincia de San Luis, entre Justo Daract y Beazley, descarriló por motivos que se desconocen, aunque la hipótesis más firme es la que sostiene que hubo una falla en las vías.Asimismo, Funes indicó que hoy se terminó de despejar el tramo del accidente y que a partir de mañana podrá ser utilizado normalmente. Por otro lado, señaló que no hubo que lamentar ningún tipo de víctimas porque la parte siniestrada del tren fue sobre la mitad de la formación.Como suele ocurrir en otros casos, en este accidente fue necesario colocar seguridad para evitar el robo de la carga.