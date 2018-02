Buscan desesperadamente a dos mochileras argentinas perdidas en Bolivia

Dos mochileras de la localidad bonaerense de Pergamino que están viajando por Bolivia son buscadas desesperadamente por sus familiares ya que no tienen noticias de ellas desde el 2 de febrero pasado, cuando se comunicaron por última vez desde un hostel en la ciudad de Sucre, en el país vecino.



"No hay señales de ellas en ningún lado desde el 2 de febrero, que estaban en la ciudad de Sucre; sabemos que paraban en un hostel y que todo estaba bien", contó hoy Leandro Leit, médico del hospital Interzonal de Pergamino y tío de Eugenia Leit, de 18 años, una de las mochileras que está viajando desde fines de diciembre pasado con Josefina Carricart (19).



"Ese día Eugenia y Josefina publicaron una foto en Facebook a las 20.30 aproximadamente, y habían comentado que cerca de fin de mes iban a estar en Pergamino", dijo el familiar.



Leit contó que ellas se comunicaban permanentemente y desde esa fecha no hay conexión, tras añadir que el papá de Eugenia está por viajar a Bolivia, y que fue al Consulado de ese país y le dijeron que tiene que ir allá a hacer también la denuncia.



Los padres denunciaron el hecho en la Fiscalía 8 de Pergamino, a cargo de Alejandra Ghiotti, desde donde se hizo un pedido de paradero a través de la DDI provincial de La Plata.



Los familiares se pusieron asimismo en contacto con la Subsecretaría de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, tratando de activar la búsqueda en Bolivia.



Además, se están rastreando los celulares, pero aún no se sabe nada. "Ellas están desconectadas", dijo el tío de Eugenia.



Si bien ambas jóvenes son oriundas de Pergamino, Eugenia vive actualmente en la ciudad de La Plata, donde estudia Artes Visuales.





"Eugenia y Josefina son amigas de la infancia y el año pasado ya habían ido a Bolivia, pero a otras ciudades", contó Leit.



Además, detalló que el 27 de diciembre salieron para Córdoba, después se fueron para el Norte, a Salta y Jujuy, y el 14 de enero pasaron a Bolivia por La Quiaca.