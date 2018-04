Nueva polémica en torno a Nahir Galarza por la difusión de un informe médico

Policiales Supuesto informe de control médico de Nahir antes del crimen de Pastorizzo

Los defensores de la joven Nahir Galarza, imputada por el asesinato de Fernando Pastorizzo el pasado 29 de diciembre en Gualeguaychú, difundieron extractos de la historia clínica de la acusada junto a declaraciones de ellos donde afirmaban que dichos documentos avalarían una supuesta violencia por parte de la víctima hacia ella."Se pudo saber que un médico ginecólogo, el Dr. Víctor García del Sanatorio Adventista Del Plata, certificó y constató lesiones en el cuerpo de Nahir Galarza, las que fueron incluidas, tal demuestra la documental judicializada, en los registros de historia clínica y enfermería", señaló la defensa.: además de que ninguno menciona lesiones, uno tenía fecha de 2007 (diez años atrás), otro no tenía fecha ni nombres ni número de referencia y el tercero, con fecha del 22 de diciembre, no mencionaba nada al respecto.Desde el Sanatorio Adventista del Plata de Libertador San Martín, donde la joven se realizaban los controles efectuaron un descargo al respecto: "Cuando el 17 de enero nos llega el pedido del fiscal Sergio Rondoni Caffa por la historia clínica de Nahir Galarza, inmediatamente, explicó el abogado del sanatorio Juan Kamerbeek para desmentir los dichos de la defensa en referencia a la certificación de lesiones por parte del doctor Víctor García.Específicamente, el Sanatorio de Puiggarisegún consta en el oficio que el sanatorio envió a Rondoni Caffa y donde en ningún momento se menciona algún tipo de análisis valorativo o interpretativo por parte del centro médico que pueda haber hecho concluir a la defensa la afirmación que difundió en todas las redacciones del país.Tenemos que ser muy celosos ante la gestión de historias clínicas porque como organismos de salud somos muy fiscalizados en este sentido. Es por eso que hemos sido muy cuidadosos en responder los puntos requeridos por la fiscalía y no agregar información que ellos no consideran necesaria", puntualizó Kamerbeek al diarioEl letrado además se mostró sorprendido por la difusión de extractos de la historia clínica de Galarza y resaltó que ese tipo de información corresponde al ámbito privado, aunque dicha documentación forme parte del expediente de una causa judicial, como lo es el crimen de Fernando Pastorizzo."Desconozco cuál es el nivel de acceso que se tiene al expediente, porque no cualquiera puede ir, pedirlo y verlo, mucho menos sacar copias y difundirlo. Sólo pueden acceder aquellos que tienen un interés legítimo en el mismo o el equipo judicial. No tiene carácter público", señaló el abogado del Sanatorio Adventista del Plata en referencia a la difusión de los extractos de los datos privados de la imputada por haber asesinado de dos balazos a Fernando Pastorizzo.