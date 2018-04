Indignación en la familia de Pastorizzo por video que difundió vocero de Galarza

Indignación

Peritajes en el arma, los celulares y la ropa de Fernando

Denuncia por amenazas

"El autor de este video todavía no dimensiona la tragedia y lo pone en un ámbito de jolgorio donde, encima, tiene la falta de respeto de incluir una foto de Nahir con Fernando en un trencito", dijo a, el abogado Ruben Virué, quien representa a Silvia Mantegazza, madre de la víctima.El video fue difundido el domingo por el "manager de medios" de Nahir Galarza, Jorge Zonzini, bajo el título " Adolescencia que Adolece. El video de Nahir Galarza junto a cientos de sus pares en Gualeguaychú".La filmación incluye fotos y videos de la acusada de homicidio doblemente agravado junto a otros jóvenes con los que festejaba el Día de la Primavera el 21 de septiembre pasado. Entre las imágenes, la que generó dolor a la familia de Fernando es una de las primeras, donde se ve al joven muerto tomando de la cintura a Nahir."Primero me resultó extraño y ahora lo veo patético. Recrear un ambiente de jolgorio en el marco de esta tragedia me parece vergonzoso y poner que 'nuestros maravillosos adolescentes, repletos de anhelos, proyectos, pasiones y cargados de sueños y futuro', cuando el futuro de Fernando fue eliminado a los 20 años, realmente no puedo entender el mensaje que pretenden llevar", analizó el letrado.Quienes reconocieron a Fernando en las imágenes fueron familiares directos del joven. "Luego dice que son 'solo chicos que buscan su lugar en el mundo, cada uno con sus recursos y las pocas herramientas que sus familiares adultos les brindamos', ¿a dónde apunta esto? ¿A la justificación de un crimen?", cuestionó Virué."Después habla de un futuro claro y promisorio, que no existe para Fernando porque lo asesinaron a los 20 años", concluyó.Para este miércoles está previsto que desde las 8 en el edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro, peritos de la Gendarmería analicen los celulares de Nahir y Fernando. En el caso de la detenida intentarán determinar si funcionaba el GPS y por qué se desactivo horas antes del crimen. En el caso del celular de la víctima, se buscará desencriptarlo para poder conocer su contenido ya que, hasta ahora, los peritos de la Justicia de Entre Ríos no pudieron acceder al aparato.Además, desde las 10 en Paraná se harán los peritajes sobre el arma con la que se cometió el crimen y la ropa que tenía puesta el joven al momento de su muerte. Cuando Fernando fue encontrado agonizando llevaba puesta una remera, un buzo gris, un short azul y alpargatas.En tanto, el padre de Fernando, Gustavo Pastorizzo, presentó una denuncia ante la Policía luego de haber sufrido amenazas y un ataque a su vivienda el sábado último.Según la presentación, Pastorizzo despertó entre las 4 y 5 de la madrugada del domingo "al escuchar fuertes patadas" en la puerta de su vivienda, ubicada en el barrio Pueblo Nuevo de Gualeguaychú, informaron fuentes policiales consignadas por la agencia Télam.Al salir, encontró despegado y roto un afiche con una leyenda en pedido de justicia por Fernando, con una foto del rostro del joven, que estaba pegado en el frente de su vivienda.Tras la denuncia, desde la Jefatura Policial Departamental Gualeguaychú se dispuso la presencia de un efectivo policial en las inmediaciones de la casa para evitar "que se repitan las agresiones y hechos vandálicos", explicaron voceros de esa fuerza.