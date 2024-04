Jornada Taller para conocer herramientas de cómo abordar el Autismo

La asociación civil Neurodiversidad San Benito llevó a cabo una jornada taller durante el mes de concientización sobre el autismo. La premisa del encuentro fue buscar un puente conceptual que permita comprender qué se necesita para potenciar los aprendizajes en una sociedad que celebra las diferencias y responde a las necesidades individuales.



El evento estuvo dirigido a docentes, equipos técnicos, familias, instituciones y público interesado en el tema. En este contexto, Nadia Gasparín, referente de la asociación, expresó a Elonce: “Estamos muy contentos de realizar este taller encuentro, denominado 'El Camino entre lo Ideal y lo Posible', que surge por la necesidad de las familias. Nosotros realizamos este tipo de encuentros porque hay familias que tienen dudas, pero no saben cómo expresarse”.



También, destacó la importancia de la información precisa y personalizada: “Siempre hubo casos, pero antes se decía que el niño era tímido y ahora hay un poco más de información, pero remarcamos que no hay que guiarse por la búsqueda de internet porque todos los niños son distintos, no reciben las mismas terapias, los mismos apoyos, por eso es importante la información que damos”.



La diferenciación entre lo posible y lo ideal fue otro tema abordado: “Lo posible es involucrarnos, sumarnos, ya que todos tenemos la capacidad de poder ayudar, ver lo que está sucediendo en las aulas, en el club o en el trabajo mismo”. Asimismo, subrayó las dificultades que surgen en la adolescencia: “Tenemos muchos casos de niños que llegan al secundario y comienzan las dificultades, empiezan a notarse ciertas cosas que se venían camuflando porque uno cuando es niño tiende a imitar y se van camuflando, pero llega el secundario y con el paso a la adolescencia empiezan a notarse otras cosas también”.



La asociación ofrece una variedad de servicios: “En nuestro espacio brindamos talleres con niños, talleres para padres, capacitaciones y hoy celebro que podamos hacer esto en nuestra ciudad porque muchas veces estamos trabajando en red con otras asociaciones”. Para más información, se puede contactar a través de las redes sociales de Neurodiversidad San Benito en Facebook e Instagram. Testimonio de una docente Diana, una docente de jóvenes y adultos, compartió su experiencia: “A nosotros llegan niños que, cumplidos sus 13 años, quedan fuera del sistema educativo primario porque no están en condiciones de generar a un secundario y van con nosotros”. La docente resaltó la flexibilidad de su modalidad educativa: “En nuestro caso, el proceso de una persona puede ir desde 6 meses hasta años, porque nos centramos en el proceso”.



Diana describió su labor en barrio Anacleto Medina, detallando el desafío de enseñar a personas de diversas edades y niveles de habilidades: “En este momento estoy trabajando con todos chicos adolescentes, pero hemos llegado a trabajar con gente de 50 y 60 que no sabe ni siquiera escribir su nombre”.



Finalmente, la docente mencionó una necesidad en el sistema de salud: “El ideal sería que podamos tener la salud presente, porque hay muchas veces que los padres si tienen ganas y quieren acompañar a sus hijos, pero no pueden acceder porque no hay herramientas. Tener un neurólogo cada dos años no es un proceso que pueda dar una evolución”.