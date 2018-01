Registran otro desmoronamiento en acantilado de la Costa Atlántica

Sociedad El padre de la niña que murió en el acantilado apuntó a la falta de señalética

Apenas 12 horas después de la muerte de una niña de tres años en la Playa Las Delicias, en el norte de Mar del Plata, otro desmoronamiento similar se dio ayer en uno de los acantilados que flanquean el frente de costa de la residencia presidencial de Chapadmalal, según consta en fotos de guardavidas de la zona."Esto sucedió ayer y hoy [por anteayer y ayer]en la misma playa hay gente otra vez contra el acantilado, los chicos juegan en las cuevas, es imposible saberlo si no hay información", afirmó Javier Perazzo, padre de Emma, la pequeña de casi tres años que murió por aplastamiento, según se confirmó ayer tras la autopsia que ordenó la Justicia.El municipio, a través de un comunicado, solo informó en las últimas horas que el origen de la tragedia de anteayer fue "un accidente". Perazzo remarcó que ninguna autoridad de gobierno se ha comunicado con él o su esposa.El fiscal Fernando Berlingeri, a cargo de la causa judicial, confirmó que investigará si hubo negligencia por parte de las autoridades de la comuna, responsables de este sector conocido como Playa Las Delicias. "No hemos visto carteles de advertencia sobre el riesgo que corría la gente", afirmó.. Aportó fotos de ayer en una playa inmediata a la residencia presidencial de Chapadmalal, con más desmoronamientos.Santoro, que presentó el proyecto para que se señalice todo el frente de acantilados, lamentó que el gobierno municipal no haya atendido la inquietud. "Cajonearon la propuesta", afirmó. Por eso no dudó en señalar que en la muerte de la chica platense "hay responsabilidad del Estado y, en particular, del intendente", en referencia a Carlos Fernando Arroyo, jefe de gobierno local.