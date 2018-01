El padre de la niña que murió en el acantilado apuntó a la falta de señalética

Policiales Una nena murió tras el desprendimiento de un acantilado en Mar del Plata

El padre de la nena de 3 años que murió tras el derrumbe de un acantilado en Mar del Plata , aseguró que no había carteles que indicaran el riesgo y que la nena no estaba ni jugando, ni saltando, que solo estaba sentada cuando ocurrió la tragedia."Escuché un estruendo y no encontré a mi hija", dijo Javier Perazzo.Javier agregó: "Si estábamos sentado los cuatro ahí hubiese sido otra la historia. Conmigo solo se comunicaron los medios de prensa, nadie de la municipalidad, ni de la gobernación. Quiero conocer si hay responsables"."Ayer por la tarde noche volví al lugar para buscar algo de mi hija y no había nadie controlando o cuidando. Se gasta tanto en pavadas. Hay que hacerlo antes de que vuelva a ocurrir lo que le pasó a mi hija", dijo Javier en diálogo cony agregó: "Creo que fue un accidente, pero que se puede evitar con un poco de información".La nena de 2 años y 8 meses fue arrastrada y golpeada por grandes trozos de tierra que se desprendieron desde lo alto de un acantilado, al pie del que sus padres la habían dejado momentáneamente para asegurarle algo de sombra. Esto sucedió en la playa conocida como Las Delicias, unos 300 metros al norte del Parque Camet en la zona norte de Mar del Plata.Los progenitores y otros bañistas iniciaron la remoción de cascotes para rescatarla, tarea que no resultó fácil y demoró algunos minutos. Una vez que la ubicaron, los guardavidas se encargaron de asistirla. Como no reaccionaba, le practicaron maniobras de reanimación a la espera de un equipo de emergencias médicas.Durante el traslado hasta el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil se mantuvo el esfuerzo de los médicos para recuperar a la Emma. El fallecimiento ocurrió antes de las 15, casi media hora después del ingreso a la guardia del Hospital.